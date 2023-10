Feira gratuita oferece vagas para mestrado em Direito nos EUA

Quinze instituições estarão no evento mostrando oportunidades para interessados em se aprimorar no exterior

A Embaixada e o Consulado dos Estados Unidos vão oferecer a estudantes e profissionais da área jurídica a oportunidade de conhecerem os programas de mestrado em, pelo menos, 30 instituições norte-americanas. Quinze delas estarão em Brasília. A feira, promovida pelo EducationUSA acontece no Brasil 21 Cultural, no dia 19 de outubro, das 18 às 21 horas.

O evento é gratuito e não há necessidade de o interessado contratar empresas, nem pagar taxas de intermediação com as universidades que estarão com representantes no local para uma conversa presencial com os candidatos.

O escritório EducationUSA Brasília, da Casa Thomas Jefferson, é a fonte oficial de informações e orientações sobre estudos nos Estados Unidos, na região, e responsável pela organização. A proposta do evento, além de reunir em um mesmo ambiente os profissionais de direito e instituições norte-americanas, inclui oferecer suporte para que candidatos se inscrevam nos processos seletivos, palestras de orientação e promover o contato direto com os diretores de admissão das universidades.

As inscrições para o evento em Brasília podem ser feitas pelo link.

“Estamos felizes em trazer a Feira de LL.M. do EducationUSA ao Brasil. Uma oportunidade ímpar para interagir com diretores de admissão de renomadas universidades dos EUA”, afirma a conselheira para Assuntos de Cultura, Educação e Imprensa da Embaixada dos EUA no Brasil, Liz Detmeister. Mais informações sobre EducationUSA em Brasília estão no site do programa.

Serviço

EducationUSA LL.M. Fair 2023

19 de outubro, a partir das 18h

No Centro de Convenções Brasil 21 Brasil – SHS Qd 06, Lote 01, Conjunto A – Asa Sul, Brasilia-DF

Entrada franca