Escola IC lança cursos de streaming voltados para produtores de eventos

No dia 21 de novembro (terça-feira), o Itaú Cultural disponibiliza quatro novos cursos autoformativos na Escola IC, são eles: ‘Streaming: conceitos e fundamentos’, ‘Planejamento de lives e eventos de streaming’, ‘Streaming na prática com OBS Studio’ e ‘Streaming na prática com o Streamlabs Talk Studio’. Este conjunto faz parte de um programa de formação desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Itaú Cultural junto do consultor Ludy Amano, fundador da Mirago Marketing Digital, que atua na inovação da educação no mercado digital.

Os cursos buscam apresentar aos alunos conceitos, fundamentos e questões mais práticas relacionadas ao uso das tecnologias de streaming, passando por planejamento de eventos digitais, plataformas e softwares do mercado e novas tecnologias. Para começar a estudar, os interessados devem se cadastrar gratuitamente em https://escola.itaucultural.org.br/. Previamente gravadas, as formações ficam disponíveis para acesso por tempo indeterminado.

Cada curso tem duas horas de duração. Eles são destinados a profissionais da área de eventos que desejam entender como utilizar o streaming para criar eventos online mais interativos, explorando todas as possibilidades que essa tecnologia proporciona. Também podem se beneficiar, pessoas com interesse direto no tema, independente da área de formação ou atuação.

Em Streaming: conceitos e fundamentos, Ludy Amano introduz os participantes no assunto passando por tópicos como equipamentos, iluminação, câmera, microfone, softwares, conexão, entre outros. Planejamento de lives e eventos de streaming, ensina o aluno a planejar um evento de streaming, minimizando riscos e considerando a melhor aplicação de recursos para cada situação. Amano ensina, em Streaming na prática com OBS Studio, a fazer transmissões ao vivo com o uso de OBS. Por sua vez, em Streaming na prática com o Streamlabs Talk Studio, o aluno realiza suas primeiras transmissões ao vivo, entendendo como transmitir para plataformas como Facebook, YouTube, Linkedin, Twitter e Twitch.

Ludy Amano, que ministra todos os cursos, é fundador da Mirago Marketing Digital. Atuou como consultor por muitos anos. Formado em comunicação social pela ESPM, já ministrou aulas em instituições como BSP, Trevisan Escola de Negócios e Escola São Paulo. Atualmente se dedica à inovação na educação do mercado digital.

