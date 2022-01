Empresa de tecnologia busca profissionais de gestão de mudanças e projetos

São mais de 30 vagas no Paraná e São Paulo, com salários que podem chegar a R$ 20 mil

Com a falta de mão de obra em determinadas áreas de tecnologia da informação, empresas de tecnologia têm procurado profissionais que tenham experiências que fogem do padrão para suprir a falta. Nesse segmento, a Gateware está recrutando profissionais, principalmente que tenham experiência com Recursos Humanos e Comunicação, para atuarem em GMO (Gestão de Mudança Organizacional) e PMO (Gestão de Projetos Organizacionais), dois pilares da suíte GW Value Strategy da empresa.

“A ideia da Gateware é formar esses profissionais, trazendo pessoas de RH, Desenvolvimento Humano (DHO), das áreas de Treinamento e Business Partner, que é aquele profissional com visão de negócio dentro do RH, para prepará-las para GMO”, destaca a gerente de RH da Gateware, Karla Silva. Os perfis são os mais visados diante do crescimento das adaptações de equipes para implementação de sistemas.

A empresa também oferece treinamento para os colaboradores, tanto os que já estão na empresa quanto os entrantes. “Temos parceria com faculdade e com instituições, de acordo com a necessidade do profissional. Incentivamos a realização desses cursos e os subsidiamos”, afirma.

O modelo tem dado tão certo que os profissionais passam a identificar novas oportunidades, a partir do relacionamento com os consumidores dos serviços. “O profissional consegue perceber gargalos, pois vê que se pode contratar pessoas para aquela área a partir do acompanhamento do negócio no decorrer do tempo”, finaliza a gerente.

Além desse foco, estão abertas mais de 40 vagas para outras áreas e as oportunidades são divulgadas todas as semanas no LinkedIn.

Confira as vagas e informações no site da Gateware.