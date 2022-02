Edital de patrocínio a eventos científicos é lançado nesta segunda (14)

Os recursos irão incentivar a promoção de eventos científicos no DF, com destaque para as áreas de ciência, tecnologia e inovação

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (14) o edital 004/2022, que destina 3 milhões de reais para promoção de eventos científicos. As propostas serão recebidas pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) ao longo do ano, por meio do endereço eletrônico: [email protected].

“Esse ano ampliamos, de 500 mil para 3 milhões de reais, os investimentos na área patrocínio, com o objetivo de estimular instituições a promover a trocar de informação e a valorização do conhecimento no Distrito Federal”, destacou o diretor-presidente da FAPDF, Marco Antônio Costa Júnior.

O edital contempla cotas de patrocínio com valores de 100 a 400 mil reais. Os interessados devem encaminhar propostas com pelo menos 45 dias de antecedência da data do evento. Os recursos serão disponibilizados, por meio de ressarcimento, após apreciação da prestação de contas. Cada instituição poderá concorrer a uma cota de patrocínio, que não deve ultrapassar 70% dos custos do evento.

Os critérios para patrocínio estão dispostos no edital e na política de patrocínio da FAPDF.

Serviço:

Edital 004/2022

Prazo de submissão: mínimo de 45 dias antes do evento.

Para onde enviar proposta: [email protected]

Onde acessar a íntegra do edital: https://www.fap.df.gov.br/editais-fapdf-2022/

Com informações da Agência Brasília