Economia aprova concurso com 723 vagas para a área de Planejamento e Infraestrutura

O processo seletivo selecionará novos técnicos e analistas de planejamento urbano e infraestrutura. Os salários podem chegar a até R$ 8,5 mil

Gabriel de Sousa

Os concurseiros devem ficar atentos, pois mais um concurso público será realizado neste ano de 2022. A Secretaria de Economia do Distrito Federal autorizou a realização de um processo seletivo para os cargos de analista e de técnico de planejamento urbano e infraestrutura. A autorização foi publicada nesta terça-feira (15), no Diário Oficial do DF.

O documento prevê que o concurso público tenha 723 vagas, sendo 108 de ingresso imediato e 252 de cadastro reserva para analistas de planejamento urbano e infraestrutura, com 109 oportunidades de nomeação instantânea e 254 de lista de espera para técnicos de planejamento urbano e infraestrutura.

Podem se candidatar aos cargo de analistas pessoas formadas nos cursos de :Arquitetura, Engenharia (Agrícola, Agronômica, Ambiental, Cartográfica, Civil, de Agrimensura, de Alimentos, de Segurança do Trabalho, de Transportes, Elétrica, Florestal, Mecânica e Sanitarista); Geografia; Geologia; Geoprocessamento e Meteorologia. O salário inicial vai de R$6.350 (20 horas) e R$ 8.466,67 (40 horas).

Já a carreira de técnico de planejamento urbano e infraestrutura oferece uma remuneração inicial entre R$ 4 mil (30 horas) e R$ 5.333,33 (40 horas). Candidatos com a formação de nível médio podem concorrer à função.

A próxima etapa é a seleção de uma banca organizadora, logo após, o edital com prazos de inscrições e de provas deve ser publicado em breve no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Concurso não estava no radar dos cursinhos

De acordo com Hugo Alencar, professor de carreiras fiscais do Gran Cursos Online, o processo seletivo é inesperado, mas é uma necessidade do Governo do Distrito Federal (GDF). Por isso, os concurseiros devem ficar atentos, pois as provas e as nomeações devem acontecer nos próximos meses. “Esse concurso não estava no radar do pessoal dos cursinhos, mas é uma necessidade do DF há um tempo”, observa o especialista.

O professor recomenda que os candidatos estudem a língua portuguesa durante os próximos meses. Além disso, os concorrentes devem focar em três disciplinas que sempre caem nos processos seletivos da capital federal, e podem ser a peça chave da aprovação dos novos servidores.

“Por exigência legal, existem três matérias que sempre tem que cair em todos os concursos do DF. Elas são sobre conhecimentos gerais do DF, relacionados à geografia e história do Distrito Federal, conhecimentos sobre o regime de servidores do DF e de conhecimentos da lei orgânica”, afirma.

O estudo dessas disciplinas deve ser o ponto chave daqueles que começarão a estudar a partir de agora. Segundo Alencar, a dedicação nesses conteúdos podem servir também para outros concursos que irão ser realizados em 2022. “Eu aconselho sempre nessas quatro matérias, para que não se perca tempo e quando o edital for publicado e surgir novidades, essa parte básica já esteja bem consolidada, e esses conhecimentos servem para outros concursos previstos no DF”, conclui o especialista.