Divulgado edital de concurso para profissionais da saúde

Uma edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), publicada no começo da noite desta sexta-feira (25), divulgou o edital do novo concurso público da Secretaria de Saúde para a contratação de 230 médicos de diversas especialidades, 101 enfermeiros e 50 cirurgiões-dentistas. Haverá também formação de cadastro reserva.

As inscrições abrem em 25 de abril e vão até 23 de maio. A prova objetiva está marcada para 26 de junho e o resultado final será divulgado em 1º de setembro deste ano.

Os salários dos médicos variam conforme a carga horária. Para médico da família e comunidade, com carga horária de 40 horas, o salário é de R$ 12.654, para as demais especialidades, com carga horária semanal de 20 horas, o salário é de R$ 6.327.

Os enfermeiros cumprirão jornada de 20 horas semanais, com salário de R$ 3.055. Os cirurgiões-dentistas também cumprirão jornada de 20 horas com salário de R$ 4.250. Os candidatos nomeados poderão exercer suas atribuições entre as diversas unidades de saúde da rede.

“Esse concurso caracteriza a visão do governo do DF em fortalecer a saúde oferecida à população, reforçando as políticas públicas que já vêm sendo implementadas, como o plano de construção de UPAs [unidades de pronto atendimento] e UBSs [unidades básicas de saúde] e o reabastecimento de insumos da rede. Abre, também, a oportunidade para os profissionais a serem selecionados, a agregarem valor ao SUS e à Secretaria de Saúde do DF”, destacou o gestor da pasta, general Manoel Pafiadache.

O subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde, Evillásio Ramos, reforçou que o concurso para provimento de vagas “representa a valorização dos serviços públicos e o fortalecimento das equipes que atuam na linha de frente.”

*Com informações da Agência Brasília