Distrito Drag oferece cursos gratuitos de maquiagem e performance artística

Capacitação é voltada para que pessoas da comunidade LGBTQIA+ possam atuar na economia criativa

O Distrito Drag está com inscrições abertas até o dia 24 de março para o Qualifique-se+, projeto de capacitação profissional voltado a pessoas da comunidade LGBTQIA+. Em março e abril, o coletivo oferece dois cursos: de maquiagem e de performance artística. Para as duas capacitações, realizadas na sede do coletivo (Setor Comercial Sul), as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link. Até o fim do ano, o projeto vai oferecer também oficinas de produção cultural, fotografia, produção de conteúdo para redes sociais e edição de vídeos via celular.

O Qualifique-se mais é desenhado por meio de um processo de escuta feito pelo Distrito Drag com a comunidade LGBTQIA+ do DF para que os cursos e oficinas possam atender demandas reais. Para a drag queen, produtora cultural e diretora do Distrito Drag, Nágila Goldstar, contribuir com a capacitação profissional de pessoas da comunidade é uma maneira de ajudar na sobrevivência desta população. Nossa vontade é que todes da comunidade LGBTQIA+ tenham oportunidades de trabalhar, já que muitos são expulsos de casa, passam por violências e vivem em situação de vulnerabilidade”, explica.

Com aulas realizadas de 27 de março a 17 de abril, sempre às segundas e quartas, das 15 às 18 horas, a oficina de maquiagem do Qualifique-se + é ministrada pelo beauty artist André Gagliardo, especialista em maquiagem voltada para moda. Ele é bicampeão do Prêmio Avon de Maquiagem, assinou a beleza de desfiles da São Paulo Fashion Week e maquiou modelos para as principais revistas de moda do Brasil, como Vogue, Elle, Marie Claire e L’Officiel.

Para o curso de performance “O Corpo em Cena”, o Distrito Drag convocou Bruno Coeoli, ator reconhecido na cena cultural de Brasília por performances como a drag queen K-Halla. As aulas são sempre às terças e quintas, das 15 às 18 horas, de 28 de março a 20 de abril. O artista é professor de teatro e dança com formação pela UnB, atuou no grupo Debandô (Ceilândia). Atuou e dirigiu em montagens teatrais como “Em Outra Dimensão, o Show de Horrores”, “Chicago” e “Ópera Malandrag”, um musical transformista”, com performances baseadas no musical de Chico Buarque.

Realizadas com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), ambas as capacitações têm carga horária total de 24 horas e oferecem certificado de conclusão.

SERVIÇO

Qualifique-se +

Inscrições gratuitas até 24 de março: bit.ly/Qualifique1

Na sede do Distrito Drag (SCS, Quadra 2, Edifício Jamel Cecílio, 7º andar)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Curso de Maquiagem com André Gagliardo

De 27 de março a 20 de abril, às segundas e quartas, das 15 às 18h

Curso de performance “O Corpo em Cena”, com Bruno Coeoli (K-Halla)

De 28 de março a 17 de abril, às terças e quintas, das 15 às 18h