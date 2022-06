DF terá concurso com mais de 2 mil vagas para especialista da saúde

As informações foram publicadas no Diário Oficial do DF, e grande parte das vagas é para formação de cadastro reserva

Foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) a autorização da Secretaria de Economia do DF para realização de concurso público que visa provimento de vagas para o cargo de especialista em saúde. Ao total, serão 2.379 vagas, sendo 322 de caráter imediato e 2.057 para formação de cadastro reserva. O provimento dos cargos fica condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira no exercício em que se der o ingresso. As leis que tratam do repasse ao Fundo de Melhoria da Gestão Pública quando da execusão dos atos relacionados à contratação de entidade para a realização de concurso público, deverão ser observadas. Demais informações sobre banca, edital e inscrição ainda não foram divulgados.