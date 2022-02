Curso Gratuito Essencial para Concursos 2022 ofertará aulas de 22 disciplinas

Projeto colocará à disposição dos alunos conteúdo atualizado e orientação de professores experientes e gabaritados do mundo das seleções

O ano de 2022 prevê 160 mil vagas em concursos públicos em todo país. Executivo, Legislativo e Judiciário receberão novos servidores e o Gran Cursos Online criou um curso gratuito para ajudar candidatos de todo o Brasil a estarem prontos para as milhares de oportunidades de concursos. O “Curso Gratuito Essencial para Concursos 2022” oferece, além de 250 horas de conteúdo atualizado, técnicas de estudos com métodos práticos testados e comprovados, que aumentam e aceleram a chance de aprovação. Além disso, o método coloca à disposição dos alunos mais de um milhão de questões para resolver e dicas dos profissionais mais experientes no ramo dos concursos no Brasil.

Para o CEO da empresa, Gabriel Granjeiro, esta é uma excelente oportunidade para quem quer entrar no mundo dos concursos públicos. “Além de dedicação e esforço, o candidato tem aqui uma chance de começar a estudar com professores gabaritados e experientes. Estamos dando um empurrãozinho no início da carreira de quem quer ser um servidor público com o conteúdo das disciplinas mais recorrentes em concursos. É importante estar preparado para chegar no topo”, ressaltou Gabriel Granjeiro.

O curso é totalmente gratuito e irá ofertar disciplinas como Língua Portuguesa, Redação Discursiva, Direito Administrativo, Constitucional, Penal, Processual Penal, Civil, Processual Civil, Administração Geral, Administração Pública, Administração de Recursos Materiais, Gestão de Pessoas, Ética, Informática, Raciocínio Lógico Operacional, Matemática, Contabilidade, AFO +LRF e Orçamento Público. Além disso, os professores irão disponibilizar simulados gramaticais, técnicas de estudos e dicas de organização de tempo e inteligência emocional.

Clique aqui para mais informações do “Curso Gratuito Essencial para Concursos 2022”.

Pelo levantamento de especialistas, além dessas oportunidades em todo país, outras 160 mil serão abertas ou previstas nas esferas federal, estadual e municipal. Para Gabriel Granjeiro, 2022 é sinônimo de oportunidades. “O momento de começar a estudar já passou. Quem quer passar ainda neste ano precisa se organizar o quanto antes, selecionar uma área e focar nisso. 2022 será o ano da vitória, de realização de sonhos.”

E para quem quer mudar de vida e garantir uma vaga no serviço público, esse é o ano. Muita gente já se movimenta em prol de uma vida com mais estabilidade financeira e está de olho nas vagas. Começando pelo governo federal, de acordo com o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) é esperada a oferta de 73.640 cargos, sendo 4.263 para criação e 38.929 para provimento nos poderes legislativo, executivo e judiciário.

Confira a relação das vagas:

Poder Legislativo

Câmara dos Deputados — 28 vagas para provimento

Senado Federal — 19 vagas para provimento

TCU — 16 vagas para provimento

Poder Judiciário

STF — 33 vagas para provimento

STJ — 57 vagas para provimento

Justiça Federal — 775 vagas para criação e 326 vagas para provimento

Justiça Militar da União — 740 vagas para criação e 22 vagas para provimento

Justiça Eleitoral — 530 vagas para criação e 762 vagas para provimento

Justiça do Trabalho — 52 vagas para criação e 180 vagas para provimento

TJDFT — 101 vagas para provimento CNJ — 20 vagas para criação e 9 vagas para provimento

MPU E CNMP MPF — 56 vagas para provimento

MPM — 5 vagas para provimento

MPDFT — 6 vagas para provimento

MPT — 6 vagas para criação e 122 vagas para provimento Escola Superior do Ministério Público da União — 2 vagas para provimento

DPU — 1.011 vagas para criação e 95 vagas para provimento

Poder Executivo

Criação e provimento de cargos e funções, inclusive substituição de terceirizados – Civis 1.129 para criação 30.850 para provimento Fixação de efetivos

Militares 4.649 vagas para provimento

CBMDF — 355 vagas para provimento

PMDF — 736 vagas para provimento

PCDF — 500 vagas para provimento

Vagas regionais e estaduais

Em relação às vagas por região e por estado, a região Centro-Oeste tem a previsão de, pelo menos, 17.867 vagas, distribuídas entre os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Para o Sudeste são, pelo menos 27.577, divididas entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

No Sul são cerca de 9.536 vagas entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já no Nordeste estão previstas 21.328, distribuídas entre os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Para o Norte estão previstas ou abertas 13.875 vagas entre os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Além disso, existem inúmeros órgãos com estimativa de publicação do edital para este ano, mas que ainda não definiram o quantitativo a ser ofertado.

Confira abaixo o quantitativo de vagas confirmadas e as principais oportunidades que serão ofertadas no âmbito federal e em cada estado, conforme a região:

Centro-Oeste:

Distrito Federal: 11.266 vagas

Principais concursos: TJDFT, PCDF, CGDF, SESDF, SEDF.

Veja aqui a previsão completa.

Goiás: 3.672 vagas

Principais concursos: PC GO, PM GO, TCE GO

Veja aqui a previsão completa.

Mato Grosso: 464 vagas

Principais concursos: PC MT, PM MT, DPE MT.

Veja aqui a previsão completa.

Mato Grosso do Sul: 2.465 vagas

Principais concursos: TRF 3, SED MS, TCE MS, MP MS

Veja aqui a previsão completa.

Nordeste:

Alagoas: 141 vagas

Principais concursos: CGE AL, Perícia AL, TCE AL.

Veja aqui a previsão completa.

Bahia: 4.524 vagas

Principais concursos: Sefaz BA, Embasa, PB BA, TCE BA.

Veja aqui a previsão completa.

Ceará: 2.560 vagas

Principais concursos: PM CE, DPE CE, TJ CE, Sefaz CE.

Veja aqui a previsão completa.

Maranhão: 140 vagas

Principais concursos: TCE MA, ALEMA, TJ MA Juiz.

Veja aqui a previsão completa.

Paraíba: 5.912 vagas

Principais concursos: DPE PB, PM PB, CGE PB.

Veja aqui a previsão completa.

Pernambuco: 5.054 vagas

Principais concursos: SEE PE, TJ PE, PC PE, Hemope.

Veja aqui a previsão completa.

Piauí: 1.482 vagas

Principais concursos: PC PI, Seduc PI, TCE PI, Bombeiros.

Veja aqui a previsão completa.

Rio Grande do Norte: 1.326 vagas

Principais concursos: PGE RN, ALRN, Detran RN, Fundase.

Veja aqui a previsão completa.

Sergipe: 189 vagas

Principais concursos: Sefaz SE, MP SE, Adema SE, COGERP.

Veja aqui a previsão completa.

Norte:

Acre: 608 vagas

Principais concursos: MP AC, Bombeiros AC, PM AC, PC AC e outros

Veja aqui a previsão completa.

Amazonas: 4.737 vagas

Principais concursos: PC AM, PM AM, Sefaz AM, PGE AM e outros.

Veja aqui a previsão completa.

Amapá: PM AP, TJ AP, SEED AP, Detran AP e outros

Principais concursos: 3.126 vagas

Veja aqui a previsão completa.

Pará: 2.988 vagas

Principais concursos: SEFA PA, MP PA, Bombeiros PA, PGE PA e outros

Veja aqui a previsão completa.

Rondônia: 696 vagas

Principais concursos: PGE RO, Seduc RO, PC RO, PM RO e outros

Veja aqui a previsão completa.

Roraima: 1.289 vagas

Principais concursos: SEED RR, PC RR, MP RR, PGE RR e outros

Veja aqui a previsão completa.

Tocantins: 431 vagas

Principais concursos: DPE TO, Sefaz TO, TJ TO, PC TO e outros

Veja aqui a previsão completa.

Sudeste:

Espírito Santo: 2.226 vagas

Principais concursos: MP ES, ALE ES, PGE ES, TCE ES e outros

Veja aqui a previsão completa.

Minas Gerais: 1.105 vagas

Principais concursos: MP MG, TJ MG, DPE MG, Sefaz MG e outros

Veja aqui a previsão completa.

Rio de Janeiro: 1.401 vagas

Principais concursos: Polícia Penal RJ, Seeduc RJ, TCE RJ e outros

Veja aqui a previsão completa.

São Paulo: 22.845 vagas

Principais concursos: PC SP, PM SP, PGE SP, PGM SP e outros

Veja aqui a previsão completa.

Sul:

Paraná: 1.885 vagas

Principais concursos: DPE PR, Sefaz PR, SESA PR e outros

Veja aqui a previsão completa.

Santa Catarina: 1.965 vagas

Principais concursos: PM SC, PC SC e outros

Veja aqui a previsão completa.

Rio Grande do Sul: 5.689 vagas

Principais concursos: Brigada Militar, TJ RS, Faders, Badesul e outros