Concursos públicos oferecem salários de até R$ 35,5 mil

O maior é o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, com 4.254 vagas. Já a maior remuneração fica com o Ministério Público de Contas

Quem tem o sonho de um emprego estável e vislumbra a aprovação em um concurso público tem de se planejar. O caminho é sofrido e os chamados ‘concurseiros’ ficam horas sobre os livros se preparando para o momento das provas. Pelo Brasil, diversos editais somam 30.969 vagas e os salários vão até R$ 35,5 mil.

O maior é o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, com 4.254 vagas. Já a maior remuneração fica com o Ministério Público de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, com R$ 35,5 mil. Nas oportunidades, estão incluídos todos os níveis de escolaridade.

O portal Uol preparou uma lista com informações de todos os concursos abertos no país, para conferir, basta clicar aqui.

Uma lista com as melhores oportunidades em salários e vagas também foi feita. Confira: