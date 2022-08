Concursos públicos oferecem mais de 45 mil vagas por todo o país

São diversos concursos públicos autorizados e já abertos por todo o país, para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Agora é a hora para quem quer fazer um concurso público. Ao todo, são mais de 45 mil vagas abertas por todo o país, com salários que chegam a R$ 33,7 mil. E o Jornal de Brasília vai listar um por estado, considerando número de vagas ou maior salário.

Acre

Sem concursos estaduais abertos, a melhor opção no Acre é o concurso da Aeronáutica, que oferece 225 vagas e tem lotação no estado. O certame é de nível médio, para admissão no Curso de Formação de Sargentos no segundo semestre de 2023, para candidatos de ambos os sexos com idade entre 17 e 24 anos.

Os interessados podem escolher uma entre nove áreas para se especializar dentro da Força Aérea Brasileira (FAB). O salário chega a R$ 3,8 mil, e as inscrições vão até o dia 19 deste mês.

Alagoas

As inscrições para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE-AL) estão abertas. São 32 vagas efetivas em oito cargos, todos de nível superior. A remuneração inicial é de R$ 7 mil, para uma jornada de 40h semanais.

É possível se inscrever até o dia 25 de agosto, pelo site da banca. As oportunidades são para os cargos de Agente de Controle Interno, Contabilista e Agente de controle externo.

Amapá

São mais de 5 mil vagas para a Secretaria de Educação do Amapá (Seed AP), sendo 1,1 mil para contratação imediata e o resto para formação de cadastro reserva. O cargo de cuidador (70) é de nível médio, e o salário é de R$ 2,6 mil.

Já para candidatos de níuvel superior as oportunidades são para professor de diversas disciplinas (1000), com salário de R$ 4,9 mil, pedagogo (100), com salário de R$ 4,9 mil, e tradutor intérprete de libras (12), com remuneração de 3,8 mil. As inscrições vão até 6 de setembro.

Bahia

O concurso da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) tem 930 vagas de nível médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1,4 mil a R$ 8,3 mil. As vagas são para lotação em todo o estado. As inscrições vão até o dia 30 de agosto.

Ceará

O concurso da Prefeitura de Granja tem 228 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1,2 mil a R$ 12 mil para cumprir jornadas de trabalho de até 200 horas por mês. As inscrições abrem na quarta-feira, e vão até o dia 9 de setembro.

Distrito Federal

Começa na quarta (17) as inscrições para o concurso do Banco de Brasília (BRB). São 300 vagas, sendo 150 imediatas, para o cargo de escrituário, de nível médio e salário de R$ 3,7 mil, além de benefícios. A prova será em novembro e o resultado apenas no ano que vem.

Espírito Santo

As inscrições da Inova Capixaba acabam amanhã (15). São 621 vagas em diversas áreas, para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior em diversos cargos. Os salários variam de R$ 1,7 mil a R$ 7,6 mil.

Goiás

A Prefeitura de Goianésia está com concurso aberto para provimento de 1.423 vagas em diversos cargos, sendo 354 imediatas e 1.069 para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para atuação na área administrativa, da saúde, da educação e operacional, paar nível fundamental médio, técnico e superior, e os salários variam de R$ 1,2 mil a R$ 17 mil. As inscrições vão até o dia 28.

Maranhão

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Estreito vão até o próximo dia 21. São 708 vagas, sendo 385 imediatas e 323 para formação de cadastro reserva.

Candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior podem participar, e atuação será nas áreas judiciária/jurídica, administrativa, da saúde, educação e operacional. Os salários variam de R$ 1,2 mil a R$ 12,1 mil.

Mato Grosso

Abre amanhã as inscrições para a Prefeitura de Nobres, com 147 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior, para atuação nas áreas judiciária/jurídica, administrativa, de educação e operacional.

Os candidatos poderão se inscrever até o dia 5 de setembro, e as remunerações dos cargos variam de R$ 1,2 mil a R$ 16,8 mil.

Mato Grosso do Sul

Outra prefeitura que está com concurso aberto é o de Ribar do Rio Pardo, com 150 vagas temporárias para o cargo de auxiliar de educação infantil. Do total, são 100 para início imediato. O salário inicial é de R$ 1,2 mil, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições vão até amanhã (15).

Minas Gerais

Em setembro, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vai abrir as inscrições para provimento de 200 vagas, sendo 111 para nível médio e 89 para nível superior para os cargos de técnico, procurador e jornalista. Os vencimentos variam de R$ 6,6 mil a R$ 11,3 mil.

Pará

A Prefeitura de Marabá está com inscrições abertas para provimento de 566 vagas mais formação de cadastro reserva para o cargo efetivo de professor, com requisito de nível superior. O salário inicial é de R$ 2,3 mil, para carga horária semanal de 20 horas. As inscrições vão até 12 de setembro.

Paraíba

O único concurso estadual aberto na Paraíba é o do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB). São apenas duas vagas para contratação imediata, para candidatos de nível superior, com salários que variam de R$ 7,7 mil a R$ 33,6 mil. As inscrições vão até o dia 23 deste mês.

Paraná

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Coritiba vão até 12 de setembro, para provimento de 905 vagas nas áreas da saúde, educação e assistência social, para candidatos de nível fundamental, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1,7 mil a R$ 6,6 mil.

Pernambuco

Até o dia 2 de setembro, candidatos de nível médio e superior poderão se inscrever para o concurso da Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco. São 596 vagas para os cargos de assistente administrativo educacional e analista em gestão educacional, com remunerações que variam de R$ 2,2 mil a R$ 3,9 mil.

Piauí

Assim como o Acre, o Piauí também não tem concursos estaduais abertos. A melhor opção é o concurso da Aeronáutica, que oferece 225 vagas e tem lotação no estado. O certame é de nível médio, para admissão no Curso de Formação de Sargentos no segundo semestre de 2023, para candidatos de ambos os sexos com idade entre 17 e 24 anos.

Os interessados podem escolher uma entre nove áreas para se especializar dentro da Força Aérea Brasileira (FAB). O salário chega a R$ 3,8 mil, e as inscrições vão até o dia 19 deste mês.

Rio de Janeiro

Abre na terça-feira (16) as inscrições para o concurso da Prefeitura de Petrópolis. São 877 vagas na Secretaria de Educação. Para candidatos de nível médio, as opções são para os cargos de educador infantil (322) e secretário de escola (30), com salários de R$ 1,4 mil e R$ 1,5 mil, respectivamente.

Para nível superior, as vagas são para 10 áreas, com salário inicial de R$ 2,7 mil. As inscrições vão até 16 de setembro.

Rio Grande do Norte

A Câmara de Grossos está com inscrições abertas até o próximo dia 21 para provimento de 14 vagas, sendo sete imediatas, para cargos de nível fundamental, médio e superior, para as áreas administrativa e operacional. Os salários variam de R$ 1,2 mil a R$ 3,5 mil.

Rio Grande do Sul

Vai até o dia 30 as inscrições para a Prefeitura de Sobradinho. São 62 oportunidades, além de formação de cadastro reserva, para as áreas de atuação judiciária/jurídica, administrativa, da saúde, educação e operacional.

Candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior poderão participar. Os salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 17,1 mil.

Rondônia

O concurso da PMRO foi autorizado, e terá 28 vagas para ingresso nas carreiras de oficiais e Corpo de Bombeiros, para nível médio e superior. O salário inciail é de R$ 5,4 mil, e o certame será organizado pelo Cebraspe.

Roraima

Vai até o dia 5 de setembro as inscrições para o concurso do Ministério Público de Roraima. São 33 vagas para as carreiras de técnico e analista, com salários de R$ 4,6 mil e R$ 9,2 mil, respectivamente. Os postos de trabalho serão em diferentes cidades do estado.

Santa Catarina

A Prefeitura de Brusque está com concurso aberto até o dia 8 de setembro para preencher 54 vagas e formação de cadastro reserva para atuação nas áreas administrativa, da educação e operacional. As oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior, e os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 5 mil.São Paulo

Sergipe

O Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região está com concurso aberto para provimento de duas vagas em Sergipe, na cidade de Itabuna. As oportunidades são de nível médio, com remuneração inicial de R$ 1,5 mil mais benefícios. As inscrições vão até o dia 20.

Tocantins

Candidatos de nível médio e superior podem se inscrever no concurso do Tribunal de Contas de Tocantins (TCE-TO) até o dia 31 deste mês. São 55 vagas, sendo 10 reservadas para candidatos com deficiência.

Do total de vagas, 15 são para a função de assistente de controle externo, de nível médio e salário de R$ 2,8 mil. As outras 40 são de nível superior, para auditor de controle externo (25) e analista técnico (15), com salários de R$ 10,5 mil e R$ 6,5 mil, respectivamente.