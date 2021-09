Concursos do Ibama e ICMBio

Ao todo, 739 vagas para candidatos com nível médio e superior foram autorizadas pelo governo

Gabriel de Sousa

[email protected]

Foi autorizado pelo Ministério do Meio Ambiente, a publicação de novos editais para processos seletivos que efetivarão novos profissionais para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

De acordo com o Diário Oficial da União (DOU), serão destinadas 739 vagas para carreiras de níveis médio e superior. A previsão é que o edital saia até março, e as provas sejam aplicadas até julho

de 2022.

De acordo com o ministro do meio ambiente, Joaquim Leite, o objetivo com a contratação dos novos servidores é reduzir as ações de desmatamento, em especial as que ocorrem na região da Amazônia Legal. “A contratação desses 739 novos servidores vai ao encontro da determinação do presidente Bolsonaro de fortalecimento dos órgãos de fiscalização ambiental. Com esta ação, reiteramos o compromisso do Governo Federal em trabalhar de maneira integrada para eliminar o desmatamento ilegal, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal”, afirmou o ministro.

Os mais de setecentos concursados irão atuar em ações relativas ao licenciamento ambiental, ao controle de qualidade ambiental, ao desenvolvimento de trâmites de autorização de uso dos recursos naturais e na fiscalização, monitoramento e controle ambiental do território brasileiro.

No concurso do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), serão 110 oportunidades para técnico ambiental, que necessita do ensino médio como experiência, e que fornece ganhos iniciais de R$ 4.063,64.

Para os que possuem o ensino superior, 61 vagas para analista ambiental terão salários de R$ 8.547,64 para os contratados.

Já no processo seletivo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), os candidatos de nível médio podem se candidatar a 432 vagas para técnico ambiental, e receber remunerações iniciais de R$ 4.063,64. Os concurseiros de ensino superior terão dois cargos de possível ingresso: 96 vagas para analista ambiental e 40 vagas para analista administrativo, ambas com salários de R$ 8.547,64.

Segundo Arthur Lima, professor e coordenador do Direção Concursos, a autorização feita foi inesperada, já que não havia perspectivas.

Arthur diz que a ação possivelmente foi motivada por pressões políticas ao Planalto e ao Ministério do Meio Ambiente. “Diante da grande pressão ambiental, da necessidade de dar uma resposta às críticas realizadas nacional e internacionalmente à atuação do governo na área ambiental, os concursos acabaram sendo autorizados para acontecer”, afirma.

De acordo com ele, esta surpresa facilitará o desempenho daqueles que ainda não começaram a preparação para os certames.: “A maioria dos candidatos não estavam preparados, se você está começando a estudar agora, você não está em um grande prejuízo.”

Como conselho aos que pretendem se candidatar aos processos seletivos, o professor orienta que as disciplinas referentes às questões do meio ambiente podem ser uma surpresa para os concurseiros, que devem se preparar antecipadamente.“É importante se preocupar com as matérias específicas da área ambiental, que são o foco do IBAMA e do ICMBio. Dificilmente a gente vê esses assuntos em outros concursos de grande porte”, observa Arthur.

Na semana que vem, o Direção Concursos iniciará um projeto completamente focado nos concursos dos dois órgãos. O professor e coordenador diz que o conteúdo estará disponível no YouTube.

Alto número de oportunidades

Concurseiros devem aproveitar os concursos da pasta governamental por ela oferecer um número alto de oportunidades em cada certame: “Enquanto um tribunal abre uma, duas, três vagas, a Secretaria de Saúde pode abrir uma com mais de cem”. Além disso, os benefícios de ser uma pessoa concursada também deve ser um objetivo, onde a estabilidade financeira ainda é presente.

CONCURSOS ABERTOS NO DISTRITO FEDERAL:

O CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO DISTRITO FEDERAL (CFT-DF)

Oferece um concurso com 255 vagas para diversos cargos. Inscrições: até 13 de setembro no site: www.quadrix.org.br, com taxas de inscrição entre R$ 49 e R$ 69. Remuneração: R$ 2.500 a R$ 5.000.

A SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF)

Oferece um concurso com 1000 vagas para agente comunitário de saúde (ACS) e agente de vigilância ambiental em saúde (AVA). Inscrições: até 21 de setembro no site: https://www.ibfc.org.br/concurso /concurso_selecionado/377, com uma taxa de inscrição de R$ 42. Remunerações: R$ 1.700 até R$ 2.000.

CONCURSOS NACIONAIS:

A MARINHA DO BRASIL

