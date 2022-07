Concurso “relâmpago” do IBGE oferta 398 vagas para o Censo 2022

O concurso irá contratar novos agentes censitários, que receberão salários que variam entre R$ 1.700 e R$ 2.100

O edital de um processo seletivo complementar, que contratará 398 pessoas em todo o país para compor o quadro de colaboradores do Censo 2022, foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O concurso será “relâmpago”, já que os interessados devem se inscrever até esta quarta-feira (27).

Do número de vagas, 119 são para agentes censitários municipais (ACM), com remunerações mensais de R$ 2.100, enquanto que 279 são destinadas para a contratação de novos agentes censitários superiores (ACS), com salários de R$ 1.700. As cargas horárias são de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais.

No processo seletivo, os interessados passarão apenas por uma prova de titulação de caráter classificatório, não tendo que realizar provas objetivas e discursivas. As vagas são temporárias, tendo a duração estimada em cinco meses, que poderão ser prorrogadas caso haja pendências no Censo.

O quadro de vagas é dividido em oportunidades espalhadas pelas unidades federativas do país, que necessitam de novos colaboradores para fechar o número de pessoas que atuaram na coleta de dados para a formulação da pesquisa nacional do IBGE.

Para se inscrever no certame, basta ter o ensino médio completo. As inscrições são presenciais e não possuem taxas. Os cadastros devem ser feitos nos endereços disponibilizados no site do processo seletivo: https://bit.ly/IBGE398.

Nenhuma das 398 vagas são destinadas para a contratação de novos agentes no Distrito Federal. Porém, há uma oportunidade para Abadiânia, município do Entorno do DF cuja distância é de 120 km do centro de Brasília. As inscrições devem ser feitas na sede da Prefeitura Municipal.

180 mil pessoas irão atuar no Censo

O trabalho de coleta de dados do Censo 2022 começará a ser feito a partir da próxima segunda-feira (1º/8), com a visita de recenseadores nas residências de todo o país que durará até o dia 31 de outubro, quando os resultados serão somados e darão corpo à nova pesquisa nacional. Para realizar a pesquisa, o IBGE informou que já classificou mais de 180 mil pessoas, que atuarão como agentes censitários e recenseadores.

Na semana passada, o IBGE iniciou a última fase do concurso público feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que teve mais de um milhão de inscritos e 206.981 vagas ofertadas no total. Os classificados nas provas objetivas participaram de um curso de formação profissional, tendo contato com um manual com instruções necessárias para o trabalho de entrevistas nas residências do país.

De acordo com Maria Bernadete Sanches, coordenadora estadual de treinamento do IBGE do Rio de Janeiro, os recenseadores que irão realizar as entrevistas pelas casas estão recebendo um treinamento sobre as perguntas que estão presentes no questionário do Censo. Os classificados também estão recebendo dicas de como deve ser feita uma abordagem eficiente com os moradores.

“O recenseador está sendo treinado em como fazer a abordagem ao morador, como vai se apresentar ao morador, explicando o que é o censo e o IBGE. [..] Os recenseadores vão chegar uniformizados, de colete e boné, com crachá com telefone do IBGE. Se a pessoa não se sentir segura com a abordagem, pode fazer contato pelo telefone 0800 e certificar que é mesmo recenseador do IBGE”, afirma Sanches.

No DF, os 2.631 recenseadores que foram convocados pelo IBGE também já foram treinados, e estão prontos para começar a visitar as residências da capital federal. O treinamento foi feito de segunda até a sexta-feira da semana passada, no Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB).