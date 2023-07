Concurso público: salários oferecidos vão até R$ 26 mil; confira vagas

Os postos de trabalho incluem cargos como soldado, analista e médico, com diferentes níveis de escolaridade

O Brasil tem mais de 5 mil vagas para concursos públicos, com salários que vão até R$ 26 mil. Os números são de levantamento realizado a pedido do Estadão pela Gran, empresa de cursos preparatórios. Os postos de trabalho incluem cargos como soldado, analista e médico, com diferentes níveis de escolaridade. As vagas deste compilado vão de ensino fundamental incompleto a ensino superior.

O menor grau de exigência de escolaridade está no edital da prefeitura de Guapé (MG). Por lá, é possível se candidatar com ensino fundamental incompleto, para vagas com salário de R$ 1.300. Na outra ponta, o vencimento mais alto deste levantamento fica para a prefeitura de São Paulo, para preenchimento de vagas em cargos de auditor e analista: R$ 26 mil.

Confira a seguir a lista completa, ordenada pelos maiores salários.

Prefeitura de São Paulo

Cargos : auditor fiscal tributário municipal, analista de políticas públicas e gestão governamental e analista de planejamento e desenvolvimento organizacional – ciências contábeis

: auditor fiscal tributário municipal, analista de políticas públicas e gestão governamental e analista de planejamento e desenvolvimento organizacional – ciências contábeis Escolaridade : nível superior

: nível superior Número de vagas : 142

: 142 Remuneração : de R$ 9 mil até R$ 26.049,51

: de R$ 9 mil até R$ 26.049,51 Inscrições : 25 de julho

: 25 de julho Taxa de inscrição : R$ 85 a R$ 135

: R$ 85 a R$ 135 Data das provas objetiva e discursiva: 17 de setembro, 24 de setembro, 01 de outubro e 10 de dezembro

Prefeitura Guapé – MG

Cargos : diversos

: diversos Escolaridade : níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior

: níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior Número de vagas : 53 + cadastro reserva

: 53 + cadastro reserva Remuneração : de R$1.300,00 a R$16.000,00

: de R$1.300,00 a R$16.000,00 Prazo final para inscrições : 31 de julho

: 31 de julho Taxa de inscrição : de R$50,00 e R$200,00

: de R$50,00 e R$200,00 Data da prova objetiva: 27/08/2023

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

Cargos : analista, médico, profissionais de enfermagem e técnico operacional da saúde

: analista, médico, profissionais de enfermagem e técnico operacional da saúde Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 1801

: 1801 Remuneração : de R$ 1.455,58 a R$ 11.982,14

: de R$ 1.455,58 a R$ 11.982,14 Inscrições : 25 de julho

: 25 de julho Taxa de inscrição : de R$ 75 a R$ 135

: de R$ 75 a R$ 135 Data das provas objetiva e discursiva: 17 de setembro

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 14ª região

Escolaridade : nível médio, técnico e superior

: nível médio, técnico e superior Número de vagas : 425

: 425 Remuneração : R$ 1.302,00 a R$ 6.125,80

: R$ 1.302,00 a R$ 6.125,80 Inscrições : 19 de julho

: 19 de julho Taxa de inscrição : R$ 68 a R$ 78

: R$ 68 a R$ 78 Data das provas objetiva e discursiva: 03 de setembro

Polícia Militar do Estado de São Paulo

Cargos : Soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM)

: Soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM) Escolaridade : nível médio

: nível médio Número de vagas : 2,7 mil

: 2,7 mil Remuneração : R$ 4.852,21

: R$ 4.852,21 Prazo final para inscrições : 27 de julho

: 27 de julho Taxa de inscrição : R$ 65

: R$ 65 Data da prova objetiva: 17 de setembro

