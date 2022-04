Concurso do Ministério da Agricultura oferece 60 vagas no DF com salários de até R$ 8,3 mil

O Ministério está recrutando 60 pessoas com nível superior para compor o quadro temporário da pasta. Inscrições vão até o dia 2 de maio

Por Gabriel de Sousa

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) divulgou no Diário Oficial da União esta última quarta-feira (30), o edital do novo processo seletivo simplificado que irá disponibilizar 60 vagas no Distrito Federal para funcionários temporários. O salário inicial é de R$ 8,3 mil.

Além das 60 vagas de ingresso imediato, outros 300 concurseiros poderão entrar no cadastro reserva do certame. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de maio no site da banca organizadora, que é o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB, através do link: www.idib.com.br. É necessário pagar uma taxa de R$ 44 no momento da candidatura.

As vagas estão ofertadas divididas em doze cargos no MAPA, sendo todas com o regime de trabalho de 40 horas semanais, todas elas exigem uma formação ou uma pós-graduação superior na área de tecnologia de informação. A pasta oferece uma remuneração mensal de R$ 8,3 mil. Serão destinadas 44 oportunidades para a ampla concorrência, 11 para negros e cinco para pessoas com deficiência (PCD).

O cargo de Analista de Negócios (Gerente de Projetos de Soluções de TIC) oferta 14 ingressos imediatos; Analista em Interoperabilidade (9); Analista de Infraestrutura de TIC (6); Analista em Business Intelligence (5); Arquiteto em Soluções (3); Analista de Segurança da Informação (3); Especialista em DevOps (2); Engenheiro de IA (2); Especialista em BigData (2); Cientista de Dados (2); Especialista em Governança de Dados (2) e Analista de Processo (1).

Provas serão feitas em junho

O sistema de avaliação adotado pelo concurso público do MAPA consistirá em uma prova objetiva que será realizada no dia 6 de junho, excepcionalmente aqui em Brasília. Consistirá em 60 questões divididas em língua portuguesa e inglesa, raciocínio lógico e conhecimentos específicos.

Somente poderão avançar para a próxima fase do certame aqueles que pontuarem em mais de 50% da avaliação. A outra etapa consistirá em uma prova de títulos, que terá a pontuação máxima de 10 pontos.

Remuneração é um grande atrativo

Em uma entrevista feita para o Jornal de Brasília, o coordenador científico de cursos preparatórios de tecnologia de informação do Gran Cursos Online, Jósis Alves, contou que as questões de disciplinas específicas que serão abordadas na prova objetiva do MAPA, serão diferentes para cada perfil que a pasta pretende recrutar.

“Eles colocaram várias especialidades dentro da tecnologia da informação, como análise de dados, especialista em governança de dados, cientista de dados, especialista em big data, engenheiros de inteligência artificial, arquiteto de soluções, arquitetos de infraestrutura de T.I, analista de segurança de informação… São ‘n’ perfis profissionais, então, a depender de qual seja o perfil, os conteúdos vão ser específicos”, explica o especialista.

De acordo com o especialista, mesmo sendo um contrato provisório, o período de trabalho no Ministério pode ser uma experiência única para os que desejam iniciar a sua carreira nos órgãos governamentais. “Eu acho que essa é uma grande oportunidade. Apesar de ser temporário, é um cargo que você vai ter contato com o serviço público, vai receber uma remuneração por aquele determinado e vai dar tranquilidade para aquele que for aprovado”, afirma.

Segundo ele, o principal atrativo que deve nortear os concurseiros nesta reta final de estudos são os grandes salários, que serão somados a outras bonificações recebidas pelos servidores. Jósis conta que os vencimentos são maiores do que a maioria das oportunidades que são ofertadas para profissionais de empresas particulares, o que demonstra o potencial de uma carreira temporária no MAPA.

“A remuneração é bem atrativa, fora outros benefícios que são inerentes aos cargos. Somados a tudo que eu falei antes, a remuneração é um grande atrativo que é até difícil de se encontrar na iniciativa privada”, observa Alves.