Especialista orienta concurseiros para o concurso do BRB

A previsão é que o edital do concurso do BRB seja lançado até julho e as provas realizadas em outubro

Os concursos para a área bancária são muito aguardados pelos concurseiros e o principal motivo são as vantagens da carreira. Além da oportunidade de crescimento, a área também costuma abrir muitas vagas para cargos de nível médio e superior.

Nesta semana, o Banco de Brasília (BRB) anunciou a aprovação de um novo concurso público com 300 vagas para o cargo de Escriturário, sendo 150 vagas para provimento imediato e 150 para formação de cadastro de reserva. Segundo a instituição, o edital deve ser lançado até julho e as provas realizadas em outubro.

A expectativa é que o resultado final seja anunciado em janeiro de 2023. As vagas serão destinadas aos candidatos que possuam formação em nível médio. A remuneração inicial prevista é de R$ 3.764,66, auxílio alimentação R$ 1.942,00, com carga horária de 30 horas semanais.

Além do BRB, de acordo com levantamento realizado pelo Gran Cursos Online, mais 150 vagas autorizadas para a carreira bancária e outras centenas podem ser anunciadas no decorrer do ano. Uma boa notícia para quem se prepara para esse tipo de certame é que muitos conteúdos são comuns e podem ser aproveitados para outras seleções previstas para a área em todo o Brasil.

O professor do Gran Cursos Online Beto Fernandes, aconselha que os candidatos que aguardam a publicação do edital do concurso BRB iniciem a preparação levando em consideração as provas anteriores realizadas para o setor no país. “Muitas questões se repetem nas provas, por isso, sempre oriento que os alunos comecem a resolver questões de provas e simulados para fixar o conteúdo. Isso dá uma excelente base para os estudos”, afirma. “Quando a banca for definida, o candidato pode direcionar os estudos para as questões elaboradas pela banca em outros certames da área”, completa.

Para garantir a aprovação, o candidato deve já começar a seguir esses 5 passos:

Fundamentar os seus estudos no edital anterior, de 2019, realizado pela banca IADES; Refazer a última prova do BRB, para ter uma noção de como será a sua; Focar nas matérias que obrigatoriamente estarão no próximo concurso (Português, Matemática, Informática, Conhecimentos Bancários, Atendimento, Lei Orgânica do DF, RIDE, Lei Complementar 840 e Plano Distrital de Política para as Mulheres). Planejar um horário de estudos contemplando duas ou três disciplinas por dia. Se manter disciplinado de forma a estudar, mesmo em momentos difíceis, um pouquinho todos os dias. É a disciplina que forja um aprovado.