Concurso da Receita Federal tem gabarito preliminar divulgado; veja

Após a divulgação do gabarito, os candidatos têm prazo para recorrer. Os recursos podem ser enviados entre quarta (22) e quinta-feira (23)

O concurso da Receita Federal teve o gabarito preliminar de sua prova divulgado nesta segunda-feira (20). As provas foram realizadas no último domingo (19).

No total, 156.373 pessoas se inscreveram para disputar as 699 vagas, sendo 469 para analista tributário (teve 102.856 candidatos) e 230 para auditor fiscal (53.517 inscritos). Os salários iniciais são de R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, respectivamente.

Após a divulgação do gabarito, os candidatos têm prazo para recorrer. Os recursos podem ser enviados entre quarta (22) e quinta-feira (23). Somente depois da avaliação dos recursos é que a organização do concurso divulgará o resultado para que seja possível avançar à próxima fase.

Os candidatos aprovados passarão por uma avaliação de sua vida pregressa. Trata-se de uma investigação sobre a toda a vida do candidato, com análise sobre sua conduta social, profissional e pessoal. Essa fase é eliminatória.

COMO FORAM AS PROVAS DO CONCURSO DA RECEITA FEDERAL?

As provas foram divididas em duas etapas, com os candidatos respondendo 140 questões de múltipla escolha. Houve também uma prova discursiva.

É necessário acertar metade das questões dos exames de conhecimento básicos e específicos, além de não zerar em nenhuma das disciplinas, para não ser eliminado. Entre os aprovados nesta etapa, apenas uma parcela terá a prova discursiva corrigida, de acordo com a classificação na prova objetiva.

PRÓXIMAS ETAPAS PARA CONTRATAÇÃO

Depois da fase de investigação da vida pregressa, os classificados farão um curso de formação profissional, que será online e contará com uma semana de integração presencial entre os candidatos. As provas serão aplicadas presencialmente nas cidades de Brasília, Manaus, Recife, São Paulo e Curitiba e a alocação levará em consideração a preferência do inscrito e a ordem de classificação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais informações sobre o concurso da Receita Federal podem ser obtidas pelo telefone0800-2834628 e pelo email [email protected]

Fernando Narazaki

São Paulo, SP