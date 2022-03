Concurso da Receita Federal será feito em breve

O novo concurso público deve ter 699 vagas com remunerações iniciais que variam de R$ 11,6 mil a até R$ 21 mil

Gabriel de Sousa

[email protected]

O aguardado concurso da Receita Federal deve ser autorizado ainda neste mês de março. O órgão solicitou um processo seletivo de 699 vagas, sendo 469 para analista tributário com remuneração inicial de R$ 11.684,39, e 230 para auditor fiscal com o vencimento básico de R$ 21.029,09.

Com a necessidade de selecionar novos funcionários, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, e o Secretário Especial de Desburocratização da Receita Federal, Julio Gomes, firmaram um acordo para que a aprovação do concurso seja publicada até o final deste mês.

Já as provas devem ser realizadas dentre os próximos seis meses, tendo em vista que o chefe de gabinete da Receita Fiscal, o auditor Márcio Aguiar, informou que as nomeações dos selecionados pelo concurso público estão previstas para serem realizadas no primeiro dia útil do ano de 2023.

Em dezembro, o secretário da Receita Federal já comentava que o concurso público deveria ser feito em 2022, a fim de solucionar os problemas de defasagem do quadro de funcionários do órgão. “A Receita tinha cerca de 30 mil servidores e atualmente tem cerca de 18 mil, sendo que muitos deles já com abono de permanência”, afirmou.

A tendência, segundo especialistas, é que a banca organizadora seja a Fundação Getúlio Vargas (FGV), por mais que outras bancas importantes como o Cebraspe e a Fundação Carlos Chagas (FCC) também possam ser contratadas. Os últimos certames foram organizados em 2014 pela Escola de Administração Fazendária (ESAF), mas o órgão não realiza mais coordenações de processos seletivos.

Edital deve sair logo

De acordo com Rodrigo Lima, professor e coach do Gran Cursos Online, a previsão é que por conta da urgência da realização do certame, o edital do concurso da Receita Federal seja publicado até o fim do mês de abril. “A prova deve ser realizada entre três e quatro meses depois do edital, podendo sair entre julho e agosto. Mas ela acontecerá nos próximos seis meses, acho muito difícil passar disso”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O professor comenta que pelo fato da última seleção ter sido feita em 2014, muitos concurseiros já estão há anos se preparando para o certame, aumentando o nível da concorrência pelas 699 vagas. “Nós estamos falando de candidatos muito bem treinados, com muita disciplina, e que tem que ter muita constância nos estudos. Se a pessoa tiver começando agora, tem que começar muito forte, sabendo que tem uma massa de pessoas que já estava preparada para o concurso”

O professor recomenda que os alunos pensem constantemente no processo seletivo, com o intuito de aumentar o foco durante a prova. Além disso, Rodrigo comenta que um bom planejamento é essencial, com horários pré-estabelecidos para a rotina de estudos.

“Tendo bastante foco e tendo bastante planejamento, o próximo passo é colocar a mão na massa, e é aqui que entra a disciplina e a constância. Ela tem que estudar todo dia e com toda a força, acreditando que vai dar certo”, conclui Lima.