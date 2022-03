Concurso da PCDF será uma oportunidade de ouro para os brasilienses

O concurso da administração da Polícia Civil do Distrito Federal já foi autorizado, e terá 740 vagas com remunerações iniciais que podem chegar a até R$ 4,6 mil

Por Gabriel de Sousa

O aguardado concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) já foi autorizado pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, e agora está no processo de escolha de uma banca organizadora. A portaria, que foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) no último dia 22 de março, determinou que 740 vagas serão ofertadas para pessoas interessadas a compor o quadro administrativo da corporação.

As oportunidades serão distribuídas em 60 vagas de ingresso imediato e 180 cadastros reservas para Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis. Outro cargo que será beneficiado é o de Analistas de Apoio às Atividades Policiais Civis, que contará com uma lista de nomeação instantânea que selecionará 200 aprovados, e com uma chamada de espera com 300 vacâncias.

As remunerações iniciais para os gestores é de R$ 4,6 mil, enquanto os analistas deverão receber inicialmente R$ 3,5 mil. Segundo o agente da PCDF, Rafael Valle, os novos contratados atuarão em funções como a de controle de pessoas, materiais e entrega de expedientes, não tendo relação direta com a área policial.

Esta será a primeira vez na qual a Polícia Civil irá realizar um concurso público para a área de apoio da corporação. Conforme o Portal da Transparência do órgão, o setor é ocupado atualmente por apenas 33 servidores.

De acordo com uma portaria da PCDF publicada em 2014, para concorrer aos cargos de gestor, os concurseiros interessados devem ter uma formação no nível superior em áreas específicas. Já os candidatos à função de analista precisam apenas ter o ensino médio completo para tentarem a sua nomeação.

Foco prioritário em três matérias

Em uma entrevista concedida ao Jornal de Brasília, Rafael Valle, que também é coordenador da área policial do Direção Concursos, explica que além das matérias obrigatórias que são cobradas em todos os concursos públicos do DF, como a lei orgânica do Distrito Federal, os estudantes devem estudar outras matérias mais ligadas com a administração em geral.

Uma boa estratégia, de acordo com o policial, é a de estudar a prova que selecionou novos funcionários administrativos da Polícia Federal. Essa prova foi aplicada em 2014, e foi organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

“Acredito que as matérias que devam ser priorizadas sejam aquelas mais ligadas com a área administrativa, como língua portuguesa, raciocínio lógico, direito constitucional e administrativo. Certamente uma matéria que virá será de informática, com questões maiores nessa disciplina”, afirma.

Tendo em vista outros concursos da área administrativa,Valle acredita que três destas matérias serão as mais importantes na hora da aprovação dos novos analistas e gestores. São elas: língua portuguesa, raciocínio lógico e informática. “Acho que essa base é uma base boa para os alunos começarem a estudar desde já, não perdendo tempo estudando matérias que eventualmente não vão cair”, observa o especialista.

Dedicação máxima na reta final

O concurso público que irá selecionar novos gestores e analistas de apoio da PCDF é uma prioridade na vida de muitos brasilienses que desejam atuar na área administrativa de umas das corporações policiais mais respeitadas do país. Uma dessas pessoas é a planaltinense Isis Crescencio, de 21 anos, que diz ao mesmo tempo busca uma boa vocação e um alto salário mensal, e julga o certame como o ideal para a conquista do seu sucesso.

“Eu sempre quis seguir uma carreira onde eu atuasse no setor público, ajudando as pessoas de alguma forma. Eu não acho que carreira tem que ser necessariamente só o que a gente gosta, ao mesmo passo que eu não acho que tem que ser só o que a gente pensa que vai ser”, afirma.

De acordo com a jovem, que deseja concorrer à vaga de analista, a sua faculdade de Administração de Empresas no Centro Universitário de Brasília (CEUB), onde estuda desde 2020, facilita a sua preparação graças aos conteúdos adquiridos em sua graduação: “É um curso que me dá uma amplitude gigantesca quando o assunto é possibilidade de atuação”

O seu foco atual é na tentativa de aprimorar seus conhecimentos em conteúdos específicos, através de materiais gratuitos como vídeos, apostilas, sites e provas antigas da PCDF. “Estou focando no que eu não sei, olhando os pontos fracos e indo por ali para ganhar tempo no estudo”, conta Crescencio.