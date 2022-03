Chegam a 23 mil vagas oferecidas por órgãos de todo o Brasil

Concursos com oportunidades em vários cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade estão abertos

Em todas as regiões do país, mais de 23.022 vagas em concursos públicos são oferecidos a partir do mês de abril. Com salários de até R$ 27,5 mil, o maior, com 2.500 vagas, é da Polícia Civil de São Paulo.

Concursos com oportunidades em vários cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade estão abertos. O processo com remuneração mais alta é para a Defensoria Pública do Estado do Ceará (R$ 27,5 mil).

Clique aqui para conferir a lista completa de concursos disponíveis nesta semana e com inscrições abertas nos próximos dias. Veja abaixo a lista de alguns cargos selecionados considerando os maiores números de vagas, cidades grandes ou salários a partir de R$ 4.000.

DPE-CE (Defensoria Pública do Estado do Ceará) – Vagas: 60 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 27.528,09 / Inscrições: até 5/4

PGE-AM (Procuradoria Geral do Estado do Amazonas) – Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 24.589,99 / Inscrições: até 12/4

PGDF (Procuradoria-Geral do Distrito Federal) – Vagas: 65 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 22.589,59 / Inscrições: de 4/4 até 3/5

Câmara de Jundiaí (SP) – Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 17.487 / Inscrições: de 28/3 até 26/4

Prefeitura de Ipê (RS) – Vagas: 19 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.207,28 até R$ 15.426,33 / Inscrições: até 5/4

Prefeitura de Mariana (MG) – Vagas: 93 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.125,96 até R$ 14.887,80 / Inscrições: de 9/5 até 10/6

Prefeitura de Iporá (GO) – Vagas: 523 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.275,46 até R$ 14.206,03 / Inscrições: até 4/4

Prefeitura de Canoas (RS) – Vagas: 11 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 3.756,30 até R$ 14.086,12 / Inscrições: até 7/4.

Prefeitura de Tubarão (SC) – Vagas: 146 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 829 até R$ 13.461 / Inscrições: de 11/4 até 11/5

Sefaz-BA (Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia) – Vagas: 49 / Escolaridade: superior / Salário: até R$ 13.111,66 / Inscrições: até 5/4

TJ-TO (Tribunal de Justiça de Tocantins) – Vagas: 63 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 7.312,99 até R$ 12.243,37 / Inscrições: de 28/3 até 2/5

Prefeitura de Jundiaí (SP) – Vagas: 15 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.300 até R$ 11.180 / Inscrições: de 6/4 até 9/5

Prefeitura de Córrego Novo (MG) – Vagas: 134 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.100 até R$ 11 mil / Inscrições: de 10/5 até 7/6

PME-RJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) – Vagas: 834 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 5.692 até R$ 10.854 / Inscrições: até 4/4 /

TJ-CE (Tribunal de Justiça do Ceará) – Vagas: 357 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.795,28 até R$ 10.824,96 / Inscrições: .de 4/4 até 6/5

PCSP (Polícia Civil de São Paulo) – Vagas: 250 / Escolaridade: superior / Salário: a partir de R$ 10.382,48 / Inscrições: até 28/4

MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) – Vagas: 50 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 8.070,47 até R$ 9.876,80 / Inscrições: de 30/3 até 28/4

IFNMG (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais) – Vagas: 9 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.472 até R$ 9.616 / Inscrições: de 30/3 até 22/4