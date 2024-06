Caixa encerra inscrições para estágio nesta sexta (7)

GUILHERME BENTO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Caixa Econômica Federal e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) encerram nesta sexta-feira (7) as inscrições para o processo seletivo de contratação de estagiários do bano em várias regiões do país. As inscrições são feitas no site do CIEE.

O banco paga bolsa-auxílio de R$ 500 para os níveis médio e técnico, podendo chegar a R$ 1.100 no caso de ensino superior, e um auxílio-transporte de R$ 130 por mês. As contratações têm validade de seis meses até dois anos.

Até as 16h desta quinta (6), 8.765 jovens se inscreveram e 4.649 provas já foram realizadas.

As vagas são para estudantes de níveis médio, técnico e superior nas áreas de direito, engenharia, arquitetura, pedagogia, psicologia e ciências políticas e sociais. Há reserva de 10% dos postos para candidatos com deficiência e 30% para candidatos autodeclarados pretos ou pardos.

Para participar do processo, é necessário que os estudantes estejam matriculados em instituições de ensino privadas ou públicas e tenham frequência efetiva nos cursos de ensino médio regular, educação de jovens e adultos, técnico ou superior. A idade mínima para concorrer é 16 anos.

Após inscrito, o candidato fará uma prova e, depois, participará de uma entrevista como parte do processo seletivo. Não há número específico de vagas.

SOBRE AS VAGAS

– Período de inscrição: de 14 de maio até 7 de junho, no site do CIEE

– Prova: será realizada somente pela internet , na plataforma do CIEE

– Entrevista: será feita em unidades da Caixa (só para candidatos de nível superior)

– Vagas: Não há um número específico de vagas; serão convocados os candidatos conforme a necessidade da Caixa

Cursos que podem participar:

– Ensino superior: arquitetura e urbanismo, direito, ciências políticas, ciências sociais, pedagogia, psicologia, serviço social, engenharia civil

– Ensino técnico: cursos técnicos em recursos humanos, serviços públicos, finanças, secretariado, administração, contabilidade, comércio, marketing, logística, seguros e vendas

– Ensino médio: tradicional e EJA (Educação de Jovens e Adultos)

Quais são os requisitos para se inscrever?

– Estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de ensino médio regular, ensino médio EJA, técnico e superior, reconhecidos pelo MEC (Ministério da Educação)

– Brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país

– Que não tenha sido exonerado a bem do serviço público

– Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, se for do sexo masculino e maior de 18 anos

– Não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Caixa, exceto pessoas com deficiência

– Que não possuam restrições cadastrais que impeçam a abertura de conta para recebimentos dos valores de bolsa-estágio e auxílio-transporte

– No caso de curso técnico integrado, somente serão acatadas as áreas indicadas

– Na data de início do estágio, o estudante deve ter idade mínima de 16 anos completos

Ao assinar o contrato

– No ato da assinatura do contrato, a concessão de estágio para estudante de curso de nível superior é permitida a partir do terceiro semestre para cursos com duração de três, quatro ou cinco anos

– Para nível médio a concessão de estágio é permitida a partir do primeiro ano do ensino médio ou da educação profissional técnica de nível médio

Bolsa-auxílio e horas de trabalho

– Ensino médio/técnico: R$ 500 para quartro horas por dia e 20 horas por semana

– Ensino superior: R$ 880 para quatro horas por dia e 20 horas por semana ou R$ 1.100 para cinco horas por dia e 25 horas por semana

Auxílio-transporte

O valor será de R$ 130 por mês

COMO SE CADASTRAR NO CIEE

1 – Acesse o site oficial: https://portal.ciee.org.br/

2 – Clique em “Quero uma vaga” e quando a página carregar, em “Entrar”

3 – Você será redirecionado para outra aba, quando carregar, clique em “Cadastrar”, então em “Estudantes”

4 – Aceite os termos de consentimento da plataforma na opção “Li e concordo”, então clique em “Salvar”

5 – Preencha seus dados pessoais e, ao finalizar, clique em “Próximo”

6 – Ao carregar a página, detalhe sobre sua escolaridade. Após concluir o preenchimento, clique em “Confirmar”

7 – Quando seu cadastro estiver finalizado, suas informações de login e senha serão exibidos, aproveite para anotar e não esquecer seus dados de acesso