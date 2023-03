Brasília recebe curso focado em marketing de mandatos

O treinamento chega à capital federal no dia 20 de março, em uma imersão com carga horária de oito horas

Um treinamento baseado em uma metodologia inédita que ensina como estruturar a comunicação de um mandato, seja em prefeituras ou câmaras municipais, tem data marcada em Brasília. O Método M estrutura o planejamento de mandato em sete trilhas.

“Este curso serve tanto para quem está iniciando o mandato este ano, como os deputados, quanto para quem está no meio do caminho (prefeitos e vereadores) e precisa ajustar a comunicação pensando nas próximas eleições”, afirmou Fred Perillo, instrutor do curso.

O treinamento chega a Brasília no dia 20 de março, em uma imersão com carga horária de 8 horas.

Esta é a primeira turma presencial do curso, que já teve duas edições online, com participantes de todo o país. Serão disponibilizadas apenas 40 vagas, para que a produtividade seja maior e o atendimento aos alunos personalizado.

Além da parte teórica haverá exercícios práticos e dinâmicas nos quais os alunos montarão, durante a aula, um planejamento estratégico de comunicação de mandato.

Saiba tudo no Sympla. Informações sobre descontos especiais para pagamento direto, via pix, e inscrições via nota de empenho, falar nos números (48) 99113-8628 ou (61) 98259-2453

Sobre a metodologia

O que é o Mapa Mental? É um método inédito baseado em 2 fases distintas e 7 trilhas: O Método “M” começa com a Fase 1 (Reflexão) e termina com a Fase 2 (Execução).

As 7 trilhas são:

Conceito (circunstâncias políticas, pessoais e eleitorais do mandato)

Posicionamento (qual a narrativa do mandato – o que ele representa para o seu público)

Persona (como mapear as “dores”e características do seu público-alvo)

Manual de Comunicação (como documentar a estratégia de comunicação do mandato)

Canais (como escolher os melhores “pontos de contato” com a audiência, sejam online ou offline)

Conteúdo (o que produzir, como e quando falar com a audiência.

Comunidade (como mobilizar pessoas e transforma eleitores em fãs.

Sobre o curso

Já foi o tempo em que a comunicação de um mandato, seja parlamentar ou executivo, era apenas institucional e burocrática. Agora, além da comunicação de utilidade pública – que é um dever dos governantes – é preciso trabalhar também a reputação e o marketing pessoal dos gestores.

Ou seja, o marketing político agora é permanente. A próxima campanha começa no primeiro dia do mandato. Aqueles que fazem uma comunicação de mandato estratégica chegam ao período eleitoral com chances mais consolidadas de vitória.

O curso vai abordar, além dos mandatos do Legislativo, também as gestões do Executivo – em suas duas vertentes: os canais institucionais (que devem ser impessoais) e os canais próprios do gestor (mais políticos e personalizados).

Só serve pra quem está começando o mandato em 2023 e precisa dar o start? Não! O treinamento também é indicado para quem está no meio do mandato (como os prefeitos e vereadores) e quer fazer um ajuste na estratégia de comunicação do mandato.

Para quem o curso é indicado?

Políticos, assessores de comunicação e agentes públicos, agências de publicidade e equipes de marketing que atuarão em mandatos a partir de 2023 ou que já atuam em gabinetes ou órgãos públicos.

O que os alunos aprenderão?

Os participantes aprenderão a: elaborar uma estratégia de comunicação a partir de um correto diagnóstico do contexto do mandato; posicionar o mandato (narrativa básica); definir as características do público-alvo ou personas; escolher os canais de comunicação mais adequados; produzir um conteúdo eficiente e sedutor e mobilizar fãs e eleitores.

Por que é um curso/consultoria?

Porque, além das aulas, o instrutor fará atendimentos individualizados com os alunos.

