Alemanha oferece bolsa de estudos de até 2.600 euros mensais para jovens brasileiros

Fundação Alexander von Humboldt busca jovens líderes brasileiros para desenvolvimento de projetos

Estão abertas as inscrições para a edição 2022/2023 da Bolsa Chanceler Alemã para Futuros Líderes do Brasil (German Chancellor Fellowships for prospective leaders from Brazil), promovida pela Fundação Alexander von Humboldt (AvH).

O programa é uma oportunidade única para jovens talentos brasileiros, que buscam impulsionar suas carreiras por meio do desenvolvimento de projetos próprios pelo período de um ano na Alemanha. As áreas contempladas pela bolsa são Política, Economia, Administração, Mídias, Sociedade e Cultura.

Alguns dos pré-requisitos são uma formação superior completada há menos de 12 anos e fluência em inglês ou em alemão. Outra exigência é a apresentação de uma carta de recomendação de um mentor para a pesquisa, que pode ser de uma instituição, empresa ou entidade disposta a receber a pessoa durante o período do desenvolvimento de seu projeto. A ajuda mensal para os aprovados varia entre 2.000 euros e 2.600 euros, dependendo das qualificações e da situação atual da carreira do candidato. Cursos adicionais de alemão, suporte para a família acompanhar o bolsista e as despesas com viagem estão previstos na bolsa.

Destinada a jovens líderes do Brasil, da China, da Índia, da África do Sul e dos Estados Unidos, a iniciativa prevê 50 bolsas, sendo 10 para cada um dos países participantes.

Todos as informações necessárias estão disponíveis no site da Fundação Alexander von Humboldt.

Evento informativo online

No dia 2 de agosto, às 9h, a Dra. Sara ten Brinke, do Departamento de Seleção da Fundação Alexander von Humboldt, o Dr. Christian Roschmann, membro do comitê de seleção do programa, assim como o Consulado Geral da Alemanha em São Paulo e alumnis do programa participarão de uma live no YouTube da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo para apresentar mais detalhes sobre a iniciativa e esclarecer as principais dúvidas sobre o processo de seleção do programa.

A live acontecerá em inglês. Os interessados podem se inscrever e enviar suas dúvidas previamente clicando aqui.