Agência de marketing digital aposta em churrasco como evento de networking

Há dez anos atuando no mercado de marketing digital, sendo umas das pioneiras de anúncios no Google, a agêcnia de marketing digital Win7 está de cara nova. Para marcar a mudança, a Win7 lançou, no último dia 6, um churrasco digital, reunindo clientes, amigos e colaboradores.

“A iniciativa de lançar o Churrasco Digital é uma oportunidade de fazer networking de forma descontraída, sem formalidade para trocar informações e gerar conhecimento por meio de palestras”, disse o CEO da Win7, Alan Gomes, que também é professor e palestrante de Google Ads.

Durante o evento, os convidados contaram com uma palestra do fundador da empresa Massafar, Henry, sobre realidade aumentada. Na oportunidade, Alan Gomes mostrou a importância do networking para o desenvolvimento de projetos inovadores e com apelo social como CPSI e TurboGo.

Novo espaço

Com mais de 205,72 m² ocupando três lojas no Edifício Pátio Capital, em Taguatinga, o novo coworking da Win7 oferece sala de treinamento completa com capacidade para 30 pessoas , além de estúdios de postcast, filmagens e gravações. “Nosso diferencial é proporcionar um ambiente aconchegante para que nossos clientes, parceiros e colaboradores sintam-se em casa”, afirmou a professora de marketing digital Ranna Carla, também CEO da agência.

Marketing médico

Outro projeto da Win7 anunciado no último dia 6 é o Seven motorhome, que presta consultorias gratuitas com ênfase em marketing médico. Foram ministradas palestras sobre a digitalização de centros médicos Renan TuoTempo e Ianara Pinho ficaram encarregados do bate-papo.

Por fim, o palestrante Pedro Prado falou sobre branding e performance para o seu negócio, e a contadora Alessandra da empresa Controller Contabilidade explicou os riscos com o novo cruzamento de dados da Receita Federal.

O cowirking da Win7 está localizado no edificio Pátio Capital, loja 137, Pistão Sul, Taguatinga-DF.