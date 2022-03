Abertas 260 vagas de concurso público para a Polícia Civil do Distrito Federal

São 60 vagas para o cargo de Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis e 200 vagas para Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis da Carreira de Gestão de Apoio às Atividades Policiais Civis do Distrito Federal

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (22), o edital para o concurso da Polícia Civil do DF.

São 60 vagas para o cargo de Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis e 200 vagas para Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis da Carreira de Gestão de Apoio às Atividades Policiais Civis do Distrito Federal, com 180 e 300 vagas de cadastro de reserva, respectivamente.

O provimento dos cargos indicados fica condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira no exercício em que se der o ingresso e à observância do Decreto nº 40.572, de 28 de março de 2020.

Todos os procedimentos, informações e atos relativos à gestão do concurso passam a ser de responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal, inclusive após a homologação do resultado final do certame.