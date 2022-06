Concurso público: mais de 76 mil vagas com salários que chegam a R$ 32 mil estão abertas

O do IBGE, com 48.535 vagas, é o maior deles, representando 63,54% das oportunidade, e a remuneração depende da produtividade

Diversos concursos públicos somam 76.375 vagas abertas por todo o país, com salários que chegam a R$ 32 mil. O do IBGE, com 48.535 vagas, é o maior deles, representando 63,54% das oportunidades. Mas há concursos para os mais diversos cargos, e destinados a candidatos com todos os níveis de escolaridade.

O do IBGE, por exemplo, está com as inscrições abertas até 15 de junho, para a vaga temporária de recenseadores em todos os estados e o Distrito Federal, para a realização do censo demográfico 2022. São 29.045 vagas de ampla concorrência, 4.952 para candidatos portadores de deficiência e 14.538 para pretos e pardos. A remuneração é por produtividade, e pode ser calculada por meio desse simulador.

Ainda em âmbito nacional, também estão abertas vagas para a Aeronáutica, Exército, Marinha e na Unilab.

Confira a lista dos principais concursos abertos ou previstos de cada estado e do DF

ACRE

O concurso do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região está próximo de ser lançado, já que o edital segue em ajustes finais. Serão 31 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva de pessoal para cargos de ensino médio e técnico, com remuneração inicial de R$ 3.000. A seleção será para as carreiras de agente de fiscalização, assistente administrativo, assistente de manutenção, assistente de tecnologia da informação e assistente técnico.

ALAGOAS

A Policia Civil de Alagoas está com 80 vagas abertas para delegado, sendo 40 para contratação imediata e 40 para cadastro reserva, com salário de R$ 20,6 mil. Os candidatos precisam ter curso superior em direito, e as inscrições vão até às 18h do dia 24 de junho.

A Polícia Científica AL abriu concurso para preencher 396 vagas, sendo 121 imediatas e 242 para cadastro reserva. Há oportunidades com exigência de ensino médio para auxiliar de perícia e técnico forense. Para ensino superior, as vagas são para papiloscopista, perito médico-legista, perito odontologista, e perito criminal com formação em diversas áreas. Os vencimentos variam de R$ 2.760,83 a R$ 9.646,81, para trabalho em Maceió ou Arapiraca, e as inscrições vão até às 18h do dia 24 de junho.



No TRT da 19ª Região, no estado de Alagoas, são oito vagas imediatas, sendo uma para pessoas com deficiência e uma para negros, e formação de cadastro reserva. Seis oportunidades são para o cargo de técnico judiciário, de nível médio com curso de programação de, no mínimo, 120 horas/aula, ou certificado de conclusão técnico/ensino superior na área de informática, com salário inicial de R$ 7.591,37. As outras duas vagas são para analista judiciário, sendo necessário ensino superior em informática ou qualquer outro curso com pós-graduação na área. A remuneração é de R$ 12.455,30, e as incrições vão até 6 de julho.

AMAPÁ

O concutso do Conselho Regional de Serviço Social do Amapá (CRESS AP) está próximo de acontecer, com a banca já definida. As oportunidades serão para candidatos de nível médio e superior, com remunerações iniciais de R$ 3.305,68.

BAHIA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O concurso da Embasa (Empresa Baiana de Água e Sameamento da Bahia) já tem banca escolhida, terá 930 vagas em diversos cargos e deve ter o edital publicado em breve. A remuneração dos cargos varia conforme a posição e nível escolar, podendo alcançar entre R$1.032,18 e R$17.986,29.

CEARÁ

O concurso da Secretaria Municipal da Educação (SME) de Fortaleza oferece 2.000 vagas para candidatos com formação superior em diversas áreas de conhecimento. 104 são reservadas a candidatos com deficiência, e 399 para negros. O salário inicial é de R$ 4.384,82 para carga horária de 200 horas mensais, e as inscrições vão até 3 de julho.

A Universidade Estadual do Ceará abriu dois editais, totalizando 365 vagas. São 230 para professor assistente, com salário de R$ 4.824,21, e 135 para professor adjunto, com remuneração de R$ 6.208,82. Inscrições vão até 19 de julho.

DISTRITO FEDERAL

O contrato com a banca já foi assinado, e a qualquer momento pode sair o edital da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF), com 4.254 vagas, sendo 812 para preenchimento imediato e 3.442 para cadastro reserva, todas para nível superior, com salário inicial de R$ 5.016,53.

ESPÍRITO SANTO

A Polícia Militar do Espírito Santo abriu 1.052 vagas para soldados combatente, auxiliar de saúde e músico. Para soldado combatente, de nível médio, são 1.000 vagas, sendo 800 para ampla concorrência, 170 para negros e 30 para indígenas. Já para auxiliar de saúde, de nível médio e curso técnico na área de saúde, já 30 vagas, sendo seis para negros e 24 de ampla concorrência. Para soldado músico são 20 vagas de ampla concorrência e duas aos negros, nos mais diversos instrumentos. O salário é de R$ 3.735,79 mais auxílios.

GOIÁS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o Ministério Público de Goiás (MP GO), são quatro vagas para os cargos de oficial de promotoria e secretário auxiliar, todas de nível fundamental. A vaga da promotoria exige CNH nas categorias “A” e “B”. As inscrições vão até 7 de julho, e o salário é de R$ 3.549,56, mais auxílios, para uma jornada de 40 horas semanais.

MARANHÃO

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Maranhão (Core MA) abriu 17 vagas, sendo duas para contratação imediata e 15 para cadastro reserva. A carreira de auxiliar administrativo e fiscal, uma vaga imediata cada, são de nível médio e pagam R$ 2.583,33 e R$ 2.452,51, respectivamente. Já o cargo de advogado, com cinco vagas de cadastro reserva, pede nível superior em direito e registro profissional no conselho de classe, com remuneração de R$ 3.132. As incrições acabam no dia 12 de junho.

MATO GROSSO

O Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso (CRP MT) abriu 110 vagas, sendo cinco imediatas e 105 para cadastro reserva. Para nível médio são duas vagas de auxiliar administrativo de secretaria e uma para auxiliar administrativo financeiro. Já de nível superior, uma vaga para agente de orientação e fiscalização e uma de assessor técnico da Comissão Ética. Os salários variam de R$ 2.783,58 a R$ 4.700,46, além de auxílios, e as inscrições acabam no dia 8 de julho.



Já a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (DPE MT) abriu 28 vagas, sendo 20 para ampla concorrência, duas para pessoas com deficiência, cinco para negros e quilombolas e uma para indígenas. Para nível médio, são duas vagas para técnico administrativo – área meio, e sete para técnico administrativo – área fim, com salário inicial de R$ 3.065,50. Já as vagas de nível superior são para diversas formações, com remuneração que varia de R$ 6.584,11 a R$ 10.632,57, dependendo da área.

MATO GROSSO DO SUL

O concurso da Prefeitura de Eldorado, distsnte 400km de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, abriu 112 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, para integrarem o quadro efetivo da administração municipal. Os salários variam de R$ 1.261,11 a R$ 6.168,21, e as incrições vão até 25 de julho.

MINAS GERAIS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA MG) abriu quatro vagas imediatas além de formação de cadastro reserva, para trabalhar em Belo Horizonte. As oportunidades são para profissionais de nível superior, com salários iniciais que variam de R$ 6.806,73 a R$ 10.302, mais benefícios, e as inscrições vão até 8 de julho.

PARÁ

O Ministério Público do Pará abriu 8.169 vagas, sendo 169 para contratação imediata e 8.000 para cadastro reserva. Para nível médio/técnico, são 85 vagas imediatas, com salários de R$ 3.502,85. Já para o nível superior, são 84 vagas, com salários que variam de R$ 4.055,10 a R$ 4.456,79. As inscrições acabam no dia 23 de junho.

Para a Procuradoria Geral do Estado do Pará, são 10 vagas para a carreira de procurador, sendo uma para pessoa com deficiência, além de formação de cadastro reserva. As vagas são para nível superior em direito, e é necessário inscrição regular na Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB). O vencimento-base é de R$ 10.533,99, além de benefícios, e as inscrições vão até 1º de julho.

PARAÍBA

A Prefeitura de João Pessoa-PB está com concurso previsto para diversas áreas de atuação. Ao todo, serão 804 vagas de nível médio e superior, e de acordo com o prefeito da cidade, a publicação do edital deve ocorrer em breve.

PARANÁ

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Prefeitura de Londrina abriu concurso para a área da segurança pública. São 35 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, sendo 29 para ampla concorrência, quatro para negros e duas para pessoas com deficiência. As oportunidades são para nível médio, sendo obrigatório ter CNH categorias “A” e “B”. A remuneração inicial é de R$ 3.364,77, e as incrições vão até 4 de julho.

O TRF4 oferece 20 vagas para juíz substituto, com salário de R$ 32.004,65. Para participar, é necessário ser bacharel em direito com experiência mínima de três anos em atividade jurídica. São 15 vagas para ampla concorrênicia, quatro para negros e pardos e uma para pessoas com deficiência. As inscrições vão até 20 de junho.

PERNAMBUCO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Secretaria Estadual de Educação do Estado de Pernambuco (SEE PE) abriu 2.907 vagas para o cargo de professor de educação básica em diferentes áreas de conhecimento. O nível é superir, e a remuneração inicial é de R$ 3.900 para uma jornada de trabalho de 200 horas mensais, e R$ 2.925 para jornada de 150 horas. As inscrições vã até 18 de julho.

A Universidade de Pernambuco (UPE) abriu concurso para a carreira de professor universitário, com 202 vagas para candidatos com formação superior. São 15 vagas para professor auxiliar, três para professor assistente e 184 para professor adjunto. Os vencimentos variam de R$ 2.791,20 a R$ 4.638,02, mais gratificações. Inscrições até 1º de julho.

PIAUÍ

A Universidade Federal do Piauí está com 22 vagas de ensino superior para professor. Uma vaga é para docência no Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, e 21 para a carreira de Magistério Superior. Salários vão de R$ 2.236,32 a R$ 4.472,64, e inscrições vão até 17 de junho.

O Conselho Regional de Medicina do Piauí tem 70 vagas abertas, sendo duas para contratação imediata e 68 para cadastro reserva. O cargo é de assistente administrativo, de nível médio, e com salário de R$ 1.531. As inscrições vão até 11 de julho.

Para o Tribunal de Justiça do Piauí, são 80 vagas para contratação imediata, além da formação de cadastro reserva, sendo 54 para ampla concorrência, 19 para negros e pardos e sete para pessoas com deficiência. A carreira pede nível superior, e o salário inicial é de R$ 7.328,01 para jornada de trabalho de 30 horas semanais. As inscrições acabam no dia 11 de julho.

RIO DE JANEIRO

O Consórcio Intermunicipal da Baixada Fluminense (CISBAF) publicou edital para preenchimento de três vagas, além de formação de cadastro. As vagas são para agente de contabilidade e técnico administrativo, que requerem nível técnico. O salário é de R$ 1.578,36 para jornada de trabalho de 40 horas semanais, e as inscrições vão até 13 de julho.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV RJ) abriu 70 vagas, sendo 13 para contratação imediata e 57 para cadastro reserva, para os cargos de auxiliar administrativo e agente fiscal, de nível técnico, e salários de R$ 2.815,25 e R$ 3.971,25, respectivamente. Inscrições até 8 de julho.

RIO GRANDE DO NORTE

A Prefeitura de Macaíba, localizada no Estado do Rio Grande do Norte (RN), preencherá 548 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior. Para agente administrativo, de médio/técnico, o salário vai de R$ 1.190,46 a R$ 1.764,91. Já para nível superior, a vaga é para analista municipal em diversas áreas, com salários de R$ 2.400 e chegam a R$ 11.630,85. As inscrições vão até 7 de julho.

RIO GRANDE DO SUL

O TRF4 oferece 20 vagas para juíz substituto, com salário de R$ 32.004,65. Para participar, é necessário ser bacharel em direito com experiência mínima de três anos em atividade jurídica. São 15 vagas para ampla concorrênicia, quatro para negros e pardos e uma para pessoas com deficiência. As inscrições vão até 20 de junho.

RONDÔNIA

O Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia (CRC RO) abriu três vagas e cadastro reserva. O cargo de assistente administrativo é de nível técnico, com salário de R$ 2.417,06. Já o de contador exige graduação em ciências contáveis, com remuneração de R$ 4.525,65. Inscrições até 20 de junho.

RORAIMA

A Polícia Civil de Roraima (PC RR) abriu 140 vagas para cargos de nível médio e superior, sendo 12 para quem tem deficiência. Candidatos com ensino superior podem se inscrever para auxiliar de perito (4) e auxiliar de necrópsia (2), com salário de R$ 3.369,03. Postos de escrivão de polícia civil (51), agente de polícia civil (52) e perito papiloscopista (14), exigem nível superior em qualquer área, e a remuneração é de R$ 5.053,55. Já os cargos de médico legista (7), odonto-legista (1) e perito criminal (9) requerem formação superior em área específica. O vencimento é de R$ 12.901,17. Inscrições acabam no dia 12 de junho.

SANTA CATARINA

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ SC) abriu 30 vagas para juiz substituto, sendo duas para pessoas com deficiência e seis para pretos e pardos. Para participar, é necessário ser formado em direito e ter exercido, pelo menos, três anos de atividade jurídica. Além disso, é preciso ter menos de 65 anos na data da posse. A remuneração é de R$ 28.883,98, e as inscrições vão até 27 de junho. 4

SÃO PAULO

Após dois anos suspenso, o concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo vai acontecer. São 17 vagas, todas de nível superior, e o salário vai de R$ 5.261,72 a R$ 10.302,00, com inscrições até 24 de julho.

SERGIPE

O Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO SE) já confirmou os cargos do próximo concurso, que tem banca confirmada. A seleção será para nível médio e superior, com remunerações até R$ 3.630. A oferta de vagas ainda não foi divulgada.

TOCANTINS

O novo concurso do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ TO) conta com 51 vagas para outorga de delegação de serviços notariais e registrais (cartórios). São 34 postos para ingresso por provimento e 17 por remoção. No caso dos postos para ingresso por provimento, podem participar bacharéis em direito ou candidatos com experiência mínima de dez anos em serviço notarial ou de registro. Já as chances para ingresso por remoção se destinam a titulares de serventias extrajudiciais do estado de Tocantins há, no mínimo, dois anos. Inscrições vão até 17 de junho.