Comemoração do bicentenário na ONU tem Kobra e miss

Joana Cunha

São Paulo, SP

A Miss Universo Brasil, Mia Mamede, eleita em julho, e o artista Eduardo Kobra participam das comemorações do bicentenário na sede da ONU, em Nova York.



Na cerimônia, nesta quarta (7), será inaugurada oficialmente a exposição que Kobra abriu em 25 de agosto no hall da organização, no mesmo espaço onde estão os painéis “Guerra” e “Paz”, produzidos por Candido Portinari nos anos 1950.



A cerimônia é uma iniciativa da Missão do Brasil com a ONU e da Eden Gallery, representante de Kobra nos Estados Unidos.



Mamede afirma que poder participar de um evento do porte da comemoração do bicentenário na sede da ONU é como realizar um sonho de criança.