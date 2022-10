Com Garcia, Zema e 530 prefeitos, Bolsonaro pede empenho por votos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu empenho por votos a 530 prefeitos e a pelo menos 2 mil vereadores paulistas em evento

No palanque com os governadores de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), e o reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu empenho por votos a 530 prefeitos e a pelo menos 2 mil vereadores paulistas em evento nesta quinta-feira, 20, no Ginásio do Canindé, na zona norte da capital paulista.

“Venho pedir a vocês mais que voto, trabalho e empenho”, disse o presidente. Segundo ele, “dá para virar voto de lá para cá, convencer indecisos”. “Estamos ganhando terreno em todos os Estados do Brasil, sem exceção. A maioria dos governadores eleitos ou reeleitos fechou conosco”, afirmou Bolsonaro.

São Paulo

Candidato ao governo de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que, se eleito, todos “os compromissos” firmados por Garcia com as prefeituras serão cumpridos.

“A gente veio conversando individualmente com um série de prefeitos. Primeiro, todos os compromissos feitos pelo governador Rodrigo Garcia com as prefeituras, todos os convênios, todas as obras, serão honrados”, declarou o candidato do Republicanos. Tarcísio ainda destacou a necessidade de converter o que chamou de “maioria política” em votos no interior de São Paulo.

Tarcísio lidera as pesquisas de intenção de voto na disputa com Fernando Haddad (PT). Garcia, porém, disse que “não existe eleição ganha”. O governador justificou seu apoio a Tarcísio com críticas ao PT.

“Questionem os outros, minha história de vida é o combate ao PT”, afirmou o atual chefe do Executivo paulista, que ficou em terceiro na disputa, com pouco mais de 18% dos votos no primeiro turno.

Estadão Conteúdo