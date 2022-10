Coluna Lia Dinorah

ENTENDER A VONTADE DE DEUS

Para sermos atendidos em nossas orações, é preciso entender a vontade de Deus. Nós precisamos andar, falar e estar em constante comunhão com Jesus em nossa vida pessoal de oração e pela palavra de Deus, pois é ela que revela vontade divina para cada um de nós.

O Evangelho de Mateus no capítulo 6 nos ensina: “Busquem, pois, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas.” Quando estamos conectados com a voz do Senhor entendemos a vontades Deus. Estejamos com os nossos ouvidos e olhos abertos espiritualmente.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Pesquisas…

O presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende votar, antes do feriado, novas regras para as pesquisas eleitorais. Várias propostas já estão em análise sobre o tema, sobretudo com foco em restrições à divulgação de prognósticos às vésperas das eleições.

…eleitorais

A votação ainda depende de aprovação prévia de um requerimento de urgência, o que pode acontecer ainda hoje. Lira avalia que é preciso tornar mais rígida a legislação a fim de evitar a repetição das divergências entre as pesquisas e o resultado final do primeiro turno, no último dia 2.

