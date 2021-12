Colisão entre caminhão e carro deixa um ferido na EPIA Norte

O acidente ocorreu na noite de ontem, 10, na EPIA Norte, próximo ao Flamingo. O motorista da Hyundai I30 foi encaminhado ao HRS

Por volta das 23h da última sexta-feira, 10, uma colisão na EPIA Norte deixou uma pessoa ferida. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu a ocorrêcia.

O motorista do caminhão Elivaldo da Silva, 56, não apresentou ferimentos. No entanto, o condutor do Hyundai I30, Warlei José, 34, ficou preso entre as ferragens. Ele foi retirado, imobilizado e encaminhadoao Hospital Regional de Sobradinho (HRS), com fraturas no nariz, dor na cervical e escoriações pelo corpo. Werlei estava consciente e estável.