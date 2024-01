China critica comentários do presidente das Filipinas sobre resultados das eleições em Taiwan

Mao Ning, disse que os comentários “violam seriamente o princípio de One China e os compromissos bilaterais estabelecidos com as Filipinas”

A China criticou ontem a mensagem do presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., parabenizando Lai Ching-te por vencer as eleições presidenciais em Taiwan e afirmando que espera “fortalecer cooperação” com a ilha.

Em coletiva de imprensa, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que os comentários “violam seriamente o princípio de One China e os compromissos bilaterais estabelecidos com as Filipinas”. Segundo ela, os resultados das eleições não mudam a direção das relações no estreito de Taiwan e a “reunificação inevitável” da ilha com o país continental.

“Aconselhamos as Filipinas a não brincar com fogo em relação ao tema de Taiwan, respeitar seriamente o princípio de One China e parar imediatamente de utilizar referências erradas ou enviar qualquer sinal para as forças separatistas de ‘independência de Taiwan'”, reiterou Mao.

Estadão Conteúdo