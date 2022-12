Centrão já tem resposta caso o STF torne ilegal o orçamento secreto

O julgamento, que tem previsão de início nesta quarta (7), ocorre justamente quando petistas buscam o apoio de Arthur Lira

Integrantes do Centrão já têm uma resposta caso o STF torne inconstitucional o orçamento secreto – as chamadas emendas de relator. Líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR) afirma que os deputados vão usar a PEC da Transição para incluir essas emendas na Constituição e, assim, tornar nula a decisão da Corte.

“Eles (ministros do Supremo) sabem que isso vai ser feito e ficam querendo fazer graça”, afirmou. “Tanto faz o que o STF decidir.”

Aliados de Lula, por sua vez, identificaram que pode cair na conta do PT uma possível derrota no STF e torcem para que ou a decisão seja paralisada por um pedido de vista ou prevaleça a visão atribuída a Gilmar Mendes, de apenas disciplinar o uso das emendas, permitindo a sua sobrevida.

Prevertério

O julgamento, que tem previsão de início nesta quarta (7), ocorre justamente quando petistas buscam o apoio de Arthur Lira (PP-AL) e, por isso, eles temem que a potencial derrota acabe em retaliação ou enrole a votação da PEC da Transição na Câmara, paralisando o início do governo Lula.

PRONTO, FALEI! Guilherme Afif Domingos, coordenador da transição de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo:

“A participação na Secretaria de Fazenda tem caráter operacional, burocrático, e ele tem mais o perfil de um conselheiro”, disse, sobre Paulo Guedes no governo Tarcísio.

Guilherme Boulos

