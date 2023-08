Casa Mosaico, na Cidade Estrutural, recebe palestra de incentivo à luta das mulheres

O evento faz parte do projeto Literatura Cura, que promove, até setembro, encontros com artistas das mais diversas áreas

A Casa Mosaico, na Cidade Estrutural, recebe, neste sábado (26), a partir das 8h30, a palestra “Mulheres em Luta pela Cultura do Acesso”. O evento faz parte do projeto Literatura Cura, que promove, até setembro, encontros com artistas das mais diversas áreas. A iniciativa é do Instituto Chamaleon.

O objetivo da palestra é incentivar e instruir as participantes a traçarem metas, descobrirem caminhos e lidarem com obstáculos para alcançarem os próprios objetivos. A entrada é gratuita.

A produtora cultural Cristina Moysés será palestrante. “Eu sou mulher e pessoa com deficiência. Entendo o quanto os obstáculos podem nos assustar, mas cabe a nós não nos paralisarmos diante deles. É preciso lutar. E é isso que eu pretendo passar para as mulheres no nosso encontro”, conta Cristina.

Serviço:

Palestra “Mulheres em Luta pela Cultura do Acesso”

Sábado, 26 de agosto

A partir das 8h30

Casa Mosaico – quadra 01, conjunto 05, lote 09 – Cidade Estrutural-DF

Entrada franca

Mais informações: @institutochamaeleon