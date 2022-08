WhatsApp: usuários já podem sair ‘silenciosamente’ de grupos e esconder status de online

Aplicativo de mensagens lança novos recursos nesta terça-feira com objetivo de dar mais opções de privacidade para usuários

O WhatsApp lança nesta terça-feira, 9, dois novos recursos aguardados pelos usuários do aplicativo de mensagens: saída discreta de grupos e esconder o status de online das conversas.

A partir de hoje, usuários já vão poder abandonar “silenciosamente” grupos de WhatsApp, isto é, sem que outros participantes da conversa sejam notificados. Segundo o aplicativo, apenas os administradores saberão da saída.

Outro recurso é a possibilidade de esconder o próprio status de “online” de outras pessoas. A novidade chega gradualmente para usuários até o fim deste mês, diz o WhatsApp.

Segundo a Meta, empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, o objetivo das medidas é dar mais funções para que usuários controlem a própria privacidade.

“Continuaremos criando novas maneiras de proteger suas mensagens e mantê-las tão privadas e seguras quanto as conversas presenciais”, afirma o presidente executivo do grupo, Mark Zuckerberg, em nota.

Bloqueio de captura de tela

O WhatsApp está testando uma função que impede que seja feita a captura de tela de imagens de visualização única. Nesse formato, usuários enviam mídias que podem ser vistas apenas uma vez.

“Estamos focados em desenvolver recursos que capacitem as pessoas a ter mais controle e privacidade sobre suas mensagens”, diz em nota Ami Vora, vice-presidente de Produto do mensageiro. “Os novos recursos são uma maneira de continuarmos fiéis ao compromisso de manter a privacidade de todas as mensagens.”

