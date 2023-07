Whatsapp para de funcionar em 35 aparelhos; veja

No caso dos Iphones, por exemplo, celulares com uma versão de software anterior ao iOS 12 já não recebe mais atualizações do fabricante

A partir desta segunda-feira (31), o Whatsapp deixará de funcionar em 35 aparelhos que não recebem mais atualizações de software. No caso dos Iphones, por exemplo, celulares com uma versão de software anterior ao iOS 12 já não recebe mais atualizações do fabricante desde 2019.

MST volta a invadir área da Embrapa e acusa governo Lula de não cumprir acordo

"Aparelhos e softwares estão sempre mudando. Por esse motivo, verificamos regularmente quais sistemas operacionais são compatíveis com o WhatsApp e fazemos as devidas atualizações", disse a Meta em nota. Veja a lista: Apple iPhone 6s

iPhone SE

iPhone 6s Plus Samsung Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2 Outras marcas Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum