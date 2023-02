Wandinha faz sucesso como fantasia infantil

A reportagem observou que esta é uma das fantasias mais populares pelos blocos com trânsito de famílias com filhos pequenos

Matheus de Moura

Rio de Janeiro, RJ

Trancinhas, vestido preto de gola branca, maquiagem gótica e uma cara de bolada. O sucesso da série da Netlix Wandinha, uma adaptação homônima da obra de Charles Addams, está expresso nas fantasias infantis deste carnaval carioca.

Valentina Mendes, 5, é um desses casos. Com uma feição empurrada similar à da protagonista da série, a garota pediu aos pais, Rodrigo Mendes, 30, e Thayana Raposo, 34, para que pudesse se vestir como a garota da família Addams.

“Ela gostou da personagem e da dança. Ela até gosta muito de um vídeo que aparece várias vezes só essa dança… [Para mim], a personagem em si tem cara de criança e isso atrai esse público”, explica Thayana, que trabalha como professoras.

Apesar do comprimento do vestido, a família jura que a primogênita não passa calor. “É bem levinho”, explica a mãe enquanto abana um pano no rosto da filha.