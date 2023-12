Virada do ano terá calor e chuva em grande parte das capitais

Boa Vista deve ser a mais quente no Réveillon; São Paulo se despede de 2023 com garoa

MARIANA BRASIL

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS)

A virada de ano promete ser de calor com pancadas de chuvas ao longo do dia na maior parte das capitais brasileiras.

De acordo com a Climatempo, a previsão é de chuva e calor nas capitais da região Norte do país, com máximas entre 29°C e 37°C nos dias 31 e 1º. Entre as capitais, Boa Vista é a que deve ter o primeiro dia do ano mais quente do país, com máxima de 37°C.

No Nordeste, as máximas ficam entre 29°C e 32°C nos dois dias. Em Salvador, não chove no dia da virada, com máxima de 31°C. O dia 1° é de sol com algumas nuvens e chuvas rápidas ao longo do dia.

O dia da virada promete tempo limpo em Aracaju e Maceió e de sol com nuvens em Natal e Recife. Chove apenas em São Luís.

No Centro-Oeste, o tempo é quente e chuvoso em todas as capitais, chegando a 34°C em Cuiabá no dia 31.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As temperaturas mais baixas do país serão na região Sudeste, com tempo mais chuvoso. No Rio de Janeiro, o dia da virada será de chuvas o dia todo.

Em São Paulo, as mínimas devem ser de 16°C e 17°C, com previsão de garoas ao longo do dia 31 e de chuva no dia 1°. Em Belo Horizonte, a expectativa é que as mínimas fiquem entre 18°C e 19°C, com máximas de 24°C e 26°C. Em Vitória, o dia 1º deve ser de chuvas.

Porto Alegre é a única capital sulista sem previsão de chuvas para a virada, com fim de ano ensolarado e máximas de 25°C a 27°C.

Já em Curitiba, as mínimas devem ser de 15°C e as máximas de 20°C nos dias 31 e 1°, com chuva a qualquer hora. Em Florianópolis, pode garoar de manhã e na noite do dia 31, com pancadas de chuva no dia 1°.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A previsão para este fim de ano corresponde ao estimado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que sinalizou a tendência para chuva próxima ou acima da média histórica no Centro-Oeste, exceto no oeste de Mato Grosso.

O órgão também já havia apontado um verão mais quente que o normal, além da probabilidade de chuva acima da média no sul gaúcho.