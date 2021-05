Vigilância falhou em caso de paciente em relação à variante da Índia, diz especialista

Paciente veio da Índia, desembarcou em São Paulo e fez um teste RT-PCR, mas foi autorizado a ir para o Rio de Janeiro antes do resultado, que deu positivo

No último fim de semana, um morador de Campos dos Goytacazes, no Rio, desembarcou em São Paulo vindo da Índia, onde circula uma nova variante da covid-19. Ele saiu de SP, foi à capital do Rio, voltou para Campos e depois retornou para a capital.

A especialista em Saúde Pública da UFRJ, Lígia Bahia, acredita que houve falha no isolamento do paciente, que chegou a testar positivo. Ao desembarcar em São Paulo, ele fez um teste RT-PCR, mas foi autorizado a viajar antes do resultado. Somente quando ele estava no Rio, soube que havia sido infectado.

“O pior de tudo foi ele seguir viajando já com teste. A conduta é o pelo auto isolamento em locais adequados. Se a pessoa tiver condições, em um hotel com regras rígidas, com comida entregue no quarto e sem circulação. Se for um viajante sem dinheiro, as instituições públicas devem providenciar”, afirma Lígia Bahia, ao jornal Extra.

No mesmo dia da chegada do morador de Campos em São Paulo, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga, disse que implantaria barreiras sanitárias com testes rápidos que identifiquem a contaminação por Covid-19 em rodovias e aeroportos. No domingo, após o Maranhão confirmar o primeiro paciente com a nova cepa, o ministério enviou para o estado 600 mil testes, que também terá 5% a mais de doses de vacina do que o previsto.

Ontem, a prefeitura de São Paulo instalou uma barreira sanitária na Rodoviária do Tietê, na Zona Norte, para fazer uma triagem de todos os passageiros que chegam do Maranhão. Agentes de saúde vão medir a temperatura apenas dos passageiros com origem no Maranhão e, se detectado algum sintoma de Covid-19, como febre, a pessoa será levada a uma unidade de atendimento e submetida a um teste RT-PCR. Em caso de diagnóstico positivo, deverá ficar em isolamento obrigatório. A prefeitura reservou 30 vagas de um hotel próximo ao terminal rodoviário exclusivamente para essa finalidade.

Os passageiros do Maranhão que passarem pela triagem deixarão dados pessoais com vigilância sanitária para que sejam monitorados. A prefeitura informou que também vai fiscalizar desembarques clandestinos a caminho de São Paulo, para evitar que passageiros driblem a barreira sanitária.