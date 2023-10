Vídeo mostra flagrante de incêndio criminoso em estação de BRT do RJ

Essa foi mais uma reação de criminosos pela morte de Faustão, apontado como o número dois na hierarquia da milícia que atua na região

Na tarde de ontem (25), Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, publicou um vídeo da câmera de segurança do BRT, sistema de ônibus expressos que circulam em corredores exclusivos, que flagrou o momento em que três homens colocaram fogo no local.

Um dos homens derrama um líquido inflamável em uma parte da estação Santa Veridiana acompanhado de um comparsa, enquanto um outro vigia o lugar. Logo depois, os três deixam a cena, e um um rastro de fogo toma conta do local.

A estação fica na zona oeste da cidade e foi incendiada na última segunda-feira (23). Essa foi mais uma reação de criminosos pela morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, apontado como o número dois na hierarquia da milícia que atua na região.

A Mobi Rio, empresa da prefeitura que opera o sistema BRT, informa que a Santa Veridiana está fechada para embarque e desembarque por causa do ataque criminoso.