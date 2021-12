Vídeo: Cratera se abre em rodovia de Goiás

As condições do relevo e solo nas imediações onde o buraco se abriu tornam ainda mais difícil a execução de um caminho alternativo

A rodovia que interliga municípios goianos de Alto Paraíso, Teresina e Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, interditada neste sábado (25/12), segue sem previsão de liberação. A Polícia Rodoviária Estadual, responsável pelo monitoramento e fiscalização da GO-118, parcialmente engolida por uma cratera, pede aos motoristas que evitem o trecho.

As condições do relevo e solo nas imediações onde o buraco se abriu tornam ainda mais difícil a execução de um caminho alternativo até que o trecho da rodovia seja reconstruído. “ O solo é muito úmido e íngreme. As máquinas devem chegar por lá na segunda (27/12). Enquanto isso, o melhor a fazer é seguir por São Domingos, Divinópolis e Campos Belo, onde pega de novo a GO-118 — para quem está no DF e precisa ir ao Tocantins — e o inverso para quem vem do Tocantins. É mais longo o caminho. Mas não tem outro jeito”, diz o policial.