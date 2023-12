Verão terá temperaturas acima da média

Apesar das ondas de calor dos últimos meses, a estação mais quente do ano ainda está por vir. O verão começa exatamente às 00h27 desta sexta-feira (22), e se estende até o dia 20 de março, às 00h06. Com ele, segue o clima abafado em todas as regiões do país.

A estação já costuma ser a que tem as maiores temperaturas, mas por conta da influência do El Niño, isso deve ser ainda mais forte. O oeste brasileiro é o que mais deve sofrer com isso termômetros acima da média, mas o resto do país também deve enfrentar recordes.

De acordo com o climatempo, as chuvas deverão ser abaixo da média na região amazônica, que vem sofrendo com as secas, principalmente no Amazonas e no Pará; e acima da média no Sul, Sudeste, sul do Centro-Oeste e norte do Nordeste.

O Sul sofreu bastante com as fortes tempestades nos últimos meses, e de acordo com os especialistas, os temporais devem seguir intensos na região, principalmente entre janeiro e março.

Novas ondas de calor poderão ser registradas já em janeiro no Sudeste e na região central do Brasil. No Oeste e no Sul, essas altas temperaturas poderão ocorrer entre janeiro e fevereiro.