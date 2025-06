Vento derruba arena no litoral e bombeiros recebem 36 chamados para queda de árvores em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Rajadas de vento de 65 km/h derrubaram parte da estrutura de uma arena de eventos no jardim Albatroz, em Bertioga, no litoral de São Paulo. Segundo a Defesa Civil paulista, o acidente ocorreu por volta das 8h30, com a aproximação da primeira frente fria do inverno. Não houve registros de feridos.

De acordo com o órgão estadual, a prefeitura acionou os responsáveis técnicos pela construção e montagem da estrutura para realizar os reparos e manutenções. O local foi interditado temporariamente, visando à preservação da segurança até a conclusão dos trabalhos.

Um vídeo gravado por celular mostra quando a estrutura de lona em abaixo por causa da ventania.

O complexo de 27 mil m² foi inaugurado às vésperas do Natal do ano passado.

No domingo (22), a Defesa Civil paulista emitiu um alerta para temporais e frio intenso no estado de São Paulo a partir desta segunda.

De acordo com o órgão estadual, a aproximação e a passagem de uma frente fria, prevista para esta segunda, deverá provocar fortes chuvas em diversas regiões paulistas.

Há previsão de raios, rajadas de vento e queda de granizo em pontos isolados, o que aumenta o risco de transtornos como alagamentos, quedas de árvores entre outros. O alerta é válido para todo o estado de São Paulo.

Nesta segunda, a Marinha emitiu alertas de vento forte e de ressaca no mar para os litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro. O aviso vale entre a madrugada desta terça-feira (24) e a quarta-feira (25).

A passagem da frente fria poderá afetar a faixa litorânea entre Ilhabela, no litoral norte paulista, e Campos dos Goytacazes (RJ), com ventos de direção oeste a sudoeste e intensidade de até 60 km/h (33 nós), disse a Marinha.

No mesmo período há previsão de ressaca do mar, entre Paraty e Arraial do Cabo, também no Rio, com ondas de até três metros de altura.

Em Santos foi registrada a queda de quatro árvores e três galhos. Por causa da previsão de chuva, a prefeitura afirmou que os morros do município estão em observação.

Em Praia Grande, também na Baixada Santista, o vento derrubou o teto de um posto de combustíveis. O local está interditado, segundo a prefeitura.

Balanço da Defesa Civil estadual mostra que várias cidades paulistas registraram rajadas de vento nesta segunda-feira. Em Bragança Paulista, por exemplo, a ventania chegou a 70,6 km/h.

O maior registro na cidade de São Paulo foi feito pela estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) em Interlagos, na zona sul, com 52,2 km/h.

Os bombeiros registraram 36 chamados para queda de árvores na região metropolitana de São Paulo, entre meia-noite e 17h10 desta segunda-feira (23). Inicialmente o órgão divulgou que tinham sido 284 chamados, mas depois corrigiu o número.

A capital paulista registrou chuvas isoladas na manhã desta segunda-feira e houve aumento de nuvens.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, afirmou que imagens de seu radar meteorológico no começo da tarde mostraram chuva fraca com pontos moderados e rápido deslocamento nas zonas norte e sudeste.

Há previsão de fortes rajadas de vento que devem variar entre 60 km/h e 80 km/h no decorrer do dia, alertou o órgão estadual.

De acordo com a concessionária de energia Enel, às 17h15, pouco mais de 33 mil imóveis estavam sem energia na região metropolitana -o número chegou a superar 60 mil-, sendo que 13,7 mil eram na capital.

Por causa da previsão de ventos de até 65 km/h, a Enel afirmou que manteve seu plano de contingência ativo, com reforço de 80% nas equipes de campo, em em comparação a um dia normal.

Às 17h, a empresa disse que atuava para normalizar o fornecimento para cerca de 0,4% de unidades atendidas pela empresa em 24 cidades da região metropolitana, incluindo a capital, que estavam sem energia.

Com o avanço da frente fria, entre esta terça e quarta uma massa de ar polar deverá provocar queda acentuada das temperaturas em todo o estado de São Paulo, provocando onda de frio. As menores temperaturas mínimas devem ocorrer durante a madrugada.

Segundo previsão do Inmet, nesta terça-feira, a temperatura deverá oscilar entre 10°C e 18°C no município de São Paulo. Na quarta, porém, a mínima deve cair para 5°C. Há possibilidade de geada na capital na sexta-feira (27), quando os termômetros devem ficar entre 15°C e 24°C.