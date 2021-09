Veja fotos e vídeos das manifestações em Copacabana

Manifestações a favor e contra o governo estão previstas para acontecerem durante toda esta terça-feira, 7, Dia da Independência do Brasil. Em Brasília-DF, a concentração começou por volta das 8h e terminou por volta das 12h. Já em Copacabana, a multidão permanece aglomerada.

Nas redes sociais, circulam vídeos e fotos dos manifestantes. Veja alguns:

O pastor Silas Malafaia também compartilhou imagens das manifestações a favor do governo Bolsonaro em sua conta no Twitter. Na legenda da publicação, Malafaia proferiu xingamentos e críticas a rede globo. “Copacabana super lotada e a globo dizendo que os atos são antidemocráticos. Cambada de Bandidos”, afirmou o pastor.

Em uma outra publicação, ainda no Twitter, Malafaia seguiu ofendendo a rede de televisão, segundo ele, a Globo produz um “jornalismo bandido”, além de serem “parciais”.

O DESESPERO DO GRUPO GLOBO COM O 7 DE SETEMBRO, ultrapassa as raias do ridículo,cinismo,safadeza, parcialidade , etc, etc….

A mentira e a parcialidade é a tônica desse jornalismo bandido. Nunca defenderam a liberdade de expressão do povo, só a deles . CAMBADA DE INESCRUPULOSOS !