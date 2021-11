Veja como está a vacinação contra a Covid-19 no Brasil

O Brasil registrou 114 mortes por Covid e 4.293 casos da doença, nesta segunda-feira (29). Com isso, o país chegou a 614.428 vidas perdidas e a 22.083.034 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia



76,6%

DA POPULAÇÃO COM AO MENOS UMA DOSE

62,2%

DA POPULAÇÃO COM O 1º CICLO VACINAL COMPLETO

7,4%

DA POPULAÇÃO COM A DOSE DE REFORÇO

158.765.625

APLICAÇÕES DA 1ª DOSE

128.214.566

APLICAÇÕES DA 2ª DOSE

4.574.673

APLICAÇÕES DE DOSE ÚNICA

% DA POPULAÇÃO ADULTA VACINADA*

Estado – Ao menos uma dose – Totalmente

São Paulo – 83,9% – 74,8%

Mato Grosso do Sul – 80,3% – 69,8%

Rio Grande do Sul – 79,9% – 68,0%

Santa Catarina – 81,7% – 67,6%

Paraná – 80,1% – 66,1%

Minas Gerais – 78,8% – 63,9%

Distrito Federal – 75,6% – 63,4%

Ceará – 75,2% – 62,6%

Espírito Santo – 77,3% – 62,5%

Rio de Janeiro – 76,3% – 60,5%

Sergipe – 74,8% – 60,4%

Rio Grande do Norte – 74,0% – 59,9%

Pernambuco – 75,8% – 58,6%

Paraíba – 77,0% – 58,6%

Piauí – 76,4% – 58,4%

Goiás – 72,1% – 55,8%

Mato Grosso – 73,1% – 54,7%

Bahia – 73,1% – 54,1%

Alagoas – 71,0% – 52,1%

Rondônia – 68,1% – 51,6%

Tocantins – 67,2% – 49,5%

Amazonas – 64,1% – 48,5%

Maranhão – 63,2% – 46,6%

Acre – 63,3% – 46,2%

Pará – 60,2% – 39,9%

Amapá – 59,3% – 36,7%

Roraima – 54,2% – 30,3%

*Ao menos uma dose: quem tomou a 1ª dose ou vacina de dose única. População totalmente vacinada: quem tomou a 2ª dose ou vacina de dose única