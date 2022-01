Van com 16 presos capota na Rodovia Ayrton Senna, em SP, e deixa feridos

O capotamento provocou pelo menos quatro quilômetros de congestionamento no sentido interior da pista

Lorena Barros

Uma van que transportava 16 detentos capotou na Rodovia Ayrton Senna, na altura de Itaquaquecetuba, em São Paulo, no começo da tarde desta segunda-feira (24). Dois policiais ficaram feridos.

A Ecopistas, concessionária que administra a rodovia, confirmou o acidente, registrado por volta das 12h, mas não detalhou os motivos do capotamento. Três viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram a ser encaminhadas ao local, mas, de acordo com a corporação, o socorro às vítimas foi feito por uma equipe da própria concessionária. O capotamento provocou pelo menos quatro quilômetros de congestionamento no sentido interior da pista.

Os detentos que eram transportados sofreram escoriações leves e foram resgatados por outras viaturas da polícia. Dois dos policiais envolvidos no acidente foram levados para o hospital e um deles encontra-se em estado grave. A faixa direita da pista no sentido interior está bloqueada na altura do km 42.

Por volta das 14h, o congestionamento causado pelo bloqueio da pista chegava ao km 38 da rodovia. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, responsável pelo veículo, foi procurada pela reportagem para dar mais informações sobre a ocorrência e ainda não se manifestou.