Unesp divulga resultado da 1ª fase do vestibular de inverno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) publicou nesta sexta-feira (13) o resultado da primeira fase do vestibular de meio de ano, que oferece 144 vagas em cursos de engenharia no campus de Ilha Solteira, cidade que fica a 590 km da capital paulista, na divisa do estado com Mato Grosso do Sul.



A lista de convocados, o desempenho individual e os locais de prova da segunda fase estão disponíveis no site da Vunesp, organizadora da seleção.



As provas da segunda fase serão aplicadas nos dias 21 e 22 de junho, sábado e domingo, com questões discursivas e redação. Os exames serão realizados em São Paulo, Bauru, Ilha Solteira, São José do Rio Preto e São José dos Campos.



Na próxima etapa, os candidatos responderão a 36 questões discursivas e farão uma redação em gênero dissertativo. No primeiro dia, as provas cobrirão conteúdos de ciências humanas, ciências da natureza e matemática. No segundo, haverá questões de linguagens (português, literatura, inglês, artes e educação física) e a produção textual.



O vestibular seleciona candidatos para as engenharias agronômica, civil, elétrica e mecânica. As aulas são em período integral. Além das vagas oferecidas por meio do vestibular, há outras 16, preenchidas com base nas notas do Enem de 2023 ou 2024.



O resultado final está previsto para 11 de julho. A Unesp deve fazer até oito chamadas para matrícula.



A universidade aparece em 6º lugar no RUF (Ranking Universitário Folha), e todos os cursos ofertados neste vestibular estão entre os oito melhores do Brasil em suas áreas, segundo a mesma avaliação.



CALENDÁRIO DAS CONVOCAÇÕES



Chamada Data de Convocação Data de Matrícula Virtual Horário de Matrícula

1ª Chamada 11/07 (sexta-feira), a partir das 10h 14 e 15/07 (segunda e terça-feira) Das 10h de 14/07 até 23h59 de 15/07

2ª Chamada 17/07 (quinta-feira), a partir das 10h 17 e 18/07 (quinta e sexta-feira) Das 10h de 17/07 até 23h59 de 18/07

Inclusão de 2ª opção – 17 a 20/07 (quinta a domingo) Das 10h de 17/07 até 23h59 de 20/07

3ª Chamada 22/07 (terça-feira), a partir das 10h 22 e 23/07 (terça e quarta-feira) Das 10h de 22/07 até 23h59 de 23/07

4ª Chamada 25/07 (sexta-feira), a partir das 10h 25 a 28/07 (sexta a segunda-feira) Das 10h de 25/07 até 12h de 28/07

5ª Chamada 29/07 (terça-feira), a partir das 10h 29 e 30/07 (terça e quarta-feira) Das 10h de 29/07 até 12h de 30/07

6ª Chamada 31/07 (quinta-feira), a partir das 10h 31/07 e 01/08 (quinta e sexta-feira) Das 10h de 31/07 até 12h de 01/08

7ª Chamada 04/08 (segunda-feira), a partir das 10h 04 e 05/08 (segunda e terça-feira) Das 10h de 04/08 até 12h de 05/08

8ª Chamada 06/08 (sexta-feira), a partir das 10h 06/08 e 07/08 (sexta-feira e sábado) Das 10h de 06/08 até 12 de 07/08