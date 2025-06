Esta foto, divulgada pelo canal oficial do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), Sepah News, no Telegram, em 13 de junho de 2025, mostra espectadores e equipes de resgate em frente a um prédio que pegou fogo após um ataque israelense à capital iraniana, Teerã, no início da manhã. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou em um vídeo na madrugada de 13 de junho que Israel realizou ataques contra o Irã e que a operação militar contra a república islâmica “continuaria pelos dias que fossem necessários”. (Foto: SEPAH NEWS / AFP)