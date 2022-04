Um dos principais líderes do PCC é preso no interior de Pernambuco

Valdeci Alves dos Santos, 50, o Colorido, considerado um dos principais líderes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), foi preso neste sábado (16) em Salgueiro, no interior de Pernambuco, após ser abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Coordenada pela Polícia Federal, a força-tarefa que prendeu o criminoso tem agentes da PRF, Polícia Civil e Polícia Militar.

O potiguar está na lista dos mais procurados do Ministério da Justiça e responde pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Em sua ficha, é apontado como um dos principais fornecedores de drogas para os estados da região Sudeste. Santos também é conhecido por Pintado, Vermelho, Prateado e Tio.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Santos até a publicação deste texto.

Força-tarefa coordenada pelo @JusticaGovBR prendeu há pouco um dos maiores líderes do PCC , vulgo “Colorido”, em Salgueiro/PE.

Captura feita pela @PRFBrasil , com intel da @policiafederal em conjunto com policiais penais e forças estaduais. Integração total, pelo bem do 🇧🇷