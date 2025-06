Uerj divulga resultado do primeiro exame de qualificação do vestibular 2026

LUCAS LEITE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) divulgou, na última quinta-feira (12), o resultado do primeiro exame de qualificação do vestibular 2026.



O processo seletivo da instituição é composto por duas fases -exames de qualificação e o exame discursivo-, aplicadas em momentos diferentes ao longo do ano.



O primeiro exame de qualificação foi aplicado no último dia 8 de junho e teve quatro horas de duração. Segundo a instituição, as questões foram elaboradas com base em conteúdos de linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas.



Nesta primeira fase, os candidatos que alcançaram os chamados conceitos A, B, C ou D -que são correspondentes a pontuações superiores a 40%- foram aprovados para a próxima fase.



Para acessar o resultado, o candidato deve entrar no site oficial da instituição.

Para os aprovados, a próxima fase do vestibular é chamada de exame discursivo. A prova vale 80 pontos e inclui uma redação e duas avaliações discursivas em disciplinas específicas, de acordo com o curso escolhido.



Se o candidato não obteve a nota mínima dos chamados conceitos A, B, C ou D neste primeiro exame, terá uma nova chance na próxima prova de qualificação.



O segundo exame de qualificação será aplicado no dia 31 de agosto, com a abertura das inscrições no dia 10 de julho.



Além das áreas de conhecimento, o processo seletivo da Uerj também abordará noções de leitura. De acordo com a instituição, o livro “Senhora”, de José de Alencar, foi escolhido para essa etapa.

CALENDÁRIO DA PRIMEIRA FASE DO VESTIBULAR 2026 DA UERJ



– Período de inscrição para o segundo exame de qualificação: 10 de julho a 4 de agosto

– Aplicação da prova do primeiro exame de qualificação: 8 de junho

– Aplicação da prova do segundo exame de qualificação: 31 de agosto

– Divulgação do resultado do primeiro exame de qualificação: 14 de junho

– Divulgação do resultado do segundo exame de qualificação: 6 de setembro