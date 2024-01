Três pessoas são presas por pesca ilegal no Parque Nacional do Iguaçu

A ação também resultou na devolução de 19 peixes ao ecossistema, que haviam sido capturados por meio do uso de armadilhas no Rio Iguaçu

No domingo (28), agentes da Polícia Federal e servidores do ICMBio realizaram uma operação que resultou na prisão de três pessoas que praticavam pesca ilegal no Parque Nacional do Iguaçu (PNI). A ação também resultou na devolução de 19 peixes ao ecossistema, que haviam sido capturados por meio do uso de armadilhas no Rio Iguaçu.

Durante a operação integrada, realizada em Capanema-PR, a equipe de fiscalização fazia um patrulhamento na área do PNI, quando identificou um indivíduo retirando um covo, com peixes da espécie pintado, das margens do rio Iguaçu.

Após o flagrante, o indivíduo, que reside a poucos metros do rio, ainda entregou 5kg de peixe congelado que estavam acondicionados em sua residência, além de armadilhas utilizadas para a pesca ilegal. Os peixes que estavam no covo vivos foram devolvidos ao seu habitat natural.

Posteriormente, em nova ação conjunta na área do PNI, uma embarcação foi vista com dois tripulantes transportando peixes, que tinham acabado de ser retirados do Rio Iguaçu, da espécie surubim. A equipe de fiscalização conseguiu abordar a embarcação, prendendo os dois tripulantes pelo crime ambiental de pesca ilegal. Além da embarcação e o pescado, um veículo utilizado pelos pescadores também foi apreendido na ação.

Todo o material foi encaminhado para o ICMBio onde serão custodiados. Já os três pescadores foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde foi lavrado a prisão em flagrante dos mesmos.